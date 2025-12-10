ZALĂU 17 decembrie, ora 19:00
Concert de Colinde Suzana și Daciana Vlad
Casa de Cultura a Sindicatelor Zalău
Lansare album de colinde
30% din vânzarea albumelor vor merge spre un caz social
Invitați speciali:
Alin Oprea (Talisman)
Dumneavoastră împreună cu cei dragi
Biletele se achiziționează de pe site-ul iabilet.ro (link: https://www.iabilet.ro/bilete-zalau-sub-fereastra-la-om-bun-suzana-si-daciana-vlad-gemenele-folclorului-maramuresean-115205/?fbclid=IwY2xjawOmQJpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB4NXJsWmlRa0VZblQ5VVdnc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjQpEq3Px3gkKbbf0m5IMTzsY8D7TXaisrkMAXVIJIOKN8jpTzxQvv_LuQJv_aem_29NmhFBFin-9Ai3wBKMPZw )
Veniți împreună cu cei dragi pentru a trăi momente de neuitat!
