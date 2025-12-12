Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca găzduiește miercuri, 17 decembrie, de la ora 19:00, un concert special de folk și colinde susținut de trei nume îndrăgite ale muzicii românești: Vasile Șeicaru, Magda Puskas și Florin Săsărman.

Publicul este invitat la o seară caldă și plină de emoție, în care cântecele de iarnă și poveștile cântate vor crea o atmosferă autentică, potrivită începutului de sezon festiv. Evenimentul propune o întâlnire cu tradiția, armonia și bucuria colindelor reinterpretate în stilul caracteristic al celor trei artiști.

Concertul se anunță a fi unul memorabil pentru iubitorii de folk și pentru toți cei care doresc să intre în spiritul sărbătorilor.