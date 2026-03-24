Un concert de muzică creștină va avea loc la finalul acestei săptămâni la Zalău. Evenimentul se va desfășura în data de 28 martie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Invitatul special al serii va fi Corul Bărbătesc Moisei, care va susține un program de muzică religioasă dedicat publicului iubitor de astfel de evenimente. Organizatorii transmit că spectacolul își propune să ofere participanților un moment de liniște, speranță și bucurie, prin armonii deosebite și mesaje cu caracter spiritual.

Intrarea la concert este gratuită, iar organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe alături de familie și prieteni la această seară specială.