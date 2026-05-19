Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău va găzdui miercuri, 20 mai 2026, ediția din acest an a prestigiosului festival-concurs județean de robotică „ROBODREAM” . Evenimentul reunește zeci de elevi și cadre didactice din întreg județul Sălaj, dar și din țară, care își vor pune în valoare creativitatea prin proiecte inovatoare, machete și creații artistice . Prezența publică a echipelor și a profesorilor coordonatori reprezintă un sprijin important pentru recunoașterea activității lor la nivelul comunității .

Inovația, tehnologia și creativitatea își dau întâlnire la Zalău într-un eveniment dedicat viitorului în domeniul științelor . Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” devine centrul roboticii sălăjene, sub coordonarea echipei de management formată din directorul Rus Gheorghina Dana, directorul adjunct Har Mihaela Voichița și profesorii coordonatori Perneș Stoica Florica și Szilágyi Miklós Attila . Competiția este structurată pe trei secțiuni de impact: proiecte, machete și creații artistice .

Pentru secțiunea de Proiecte, concurează echipe pregătite de profesori dedicați din tot județul. Printre cadrele didactice coordonatoare se numără Pojar-Chiș Lavinia Maria și Ghile Aurelian-Ovidiu de la Școala din Marca, Coman Maria și Cotoi Roxana de la Școala din Românași, dar și Duma Ioana de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. Gazdele de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău intră în competiție cu proiecte coordonate de profesorii Perneș Stoica Florica și Szilágyi Miklós .

La secțiunea Machete, concurența este strânsă între școlile din județ. Echipele sunt îndrumate de profesorii Pavel Aurelia și Hegheduș Felicia de la Școala „Porolissum” Zalău, Fazakas Annamaria Timea și Szucs Erzsebet de la Școala „Petri Mor” Nușfalău, precum și Stănescu Alexandru de la Școala din Buciumi.

Secțiunea de Creații Artistice aduce pe scenă o explozie de talent vizual. Profesorul Olănescu Diana Rita coordonează lucrări de la Școlile „Porolissum” și „Corneliu Coposu”, în timp ce profesorul Pop Alina reprezintă Școala din Românași. De asemenea, participă proiecte artistice sub îndrumarea profesorilor Cosma Susana Iulia de la Liceul din Gâlgău, Boțea Laura Maria și Palce Adriana Mariana de la Școala Profesională Sâg, și Solyom Ildiko de la Liceul „Cserey-Goga” Crasna.

Lista este completată de profesorii Stoica Andreea Florina de la Școala Banișor, Știrb Lucia Camelia și Crișan Simona de la Școala Treznea, și Duma Ioana de la Școala „Lucian Blaga” Jibou.

Competiția are și o deschidere națională prin implicarea profesorului Iftenie Mihaela de la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț, dar și regională prin profesorul Țârlea Lia de la Școala din Crișeni.

Acest festival-concurs județean, la care participarea este complet gratuită, își propune ca obiectiv major stimularea inovației tehnologice și deschiderea de noi oportunități în domeniul STEM pentru elevii de gimnaziu, liceu și învățământ profesional.

Prin valorificarea cunoștințelor dobândite în mediul formal și nonformal, competiția le oferă tinerilor șansa de a-și demonstra originalitatea în fața unui juriu mixt, format din cadre didactice și reprezentanți ai mediului de afaceri .

Evaluarea strictă va ține cont de normele de protecție a muncii, iar rezultatele finale ale acestei confruntări a ideilor inovatoare – la care regulamentul nu admite contestații – vor fi publicate oficial pe data de 20 mai 2026 .