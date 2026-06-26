Pedeapsă aspră aplicată de Judecătoria Zalău într-un caz grav de agresiune sexuală Un bărbat recidivist a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare după ce, în anul 2025, a atras un minor în locuința sa și l-a abuzat prin violență . Decizia nu este definitivă .

Magistrații Judecătoriei Zalău au pronunțat o sentință penală dură la data de 25 iunie 2026 Un inculpat recidivist a primit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare cu executare pentru viol în variantă agravată comis asupra unui minor. Anchetatorii au stabilit că, în cursul anului 2025, individul a atras victima în locuința sa sub un fals pretext . Ulterior, acesta a încuiat ușa, a imobilizat minorul prin violență fizică și i-a înfrânt posibilitatea de a se apăra . Instanța a reținut că fapta a adus o atingere extrem de gravă libertății și integrității sexuale . Limitele de pedeapsă au fost majorate semnificativ deoarece agresorul este recidivist postexecutoriu, având o condamnare anterioară tot pentru infracțiunea de viol. Pe lângă anii grei de detenție, judecătorii i-au interzis bărbatului dreptul de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de victimă sau de a comunica în vreun fel cu aceasta . Magistrații au menținut măsura arestării preventive și au instituit un sechestru asigurător pe bunurile acestuia . Inculpatul este obligat să plătească daune morale în valoare de 50.000 de lei, dar și 5.000 de lei cheltuieli judiciare către stat . După rămânerea definitivă a deciziei, agresorului i se vor preleva probe biologice pentru introducerea profilului său în Sistemul Național de Data Genetice Judiciare . Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile .

Această sentință aspră reflectă o gestionare extrem de riguroasă și complexă a unui proces cu o încărcătură emoțională copleșitoare, caz în care magistrații au reușit să își păstreze o imparțialitate deplină în analiza probatoriului, dar să aplice, în același timp, o severitate maximă permisă de lege pentru a sancționa ferm un comportament infracțional de o gravitate extremă și pentru a proteja viitorul victimelor vulnerabile.