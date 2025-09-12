A fost inaugurată la Cluj cea mai lungă aducțiune de APĂ potabilă din țară, care va alimenta două județe: Cluj și Sălaj. Evenimentul a fost așteptat cu mare interes, fiind menit să aducă confort și siguranță în alimentarea cu apă potabilă, pentru locuitorii celor două județe.

La inaugurare a participat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, alături de Călin Neamțu, directorul Companiei de Apă Someș S.A., Radu Rațiu și vicepreședintele CJ Cluj.

Președintele Consiliului Județean Cluj a subliniat că proiectul crește nivelul de trai și aduce beneficii majore locuitorilor.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a subliniat că proiectul rezolvă probleme vechi de alimentare cu apă, apreciind faptul că, prin colaborarea dintre cele două județe, a putut fi realizat un proiect de investiții major, menit să aducă confort și siguranță cetățenilor.

Lungimea totală a conductei care leagă municipiile Cluj-Napoca și Zalău este de 164 km și reprezintă cea mai lungă conductă de apă potabilă din România, realizată în cadrul mega-proiectului cu finanțare europeană de sute de milioane de euro , pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Cluj și Sălaj.