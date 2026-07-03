Municipiul Arad va găzdui marți, 7 iulie 2026, cea de-a 2-a ediție a conferinței internaționale „Universitatea și Cetatea”. Evenimentul va reuni profesori de prestigiu din Italia și lideri academici locali în Sala Ferdinand a Primăriei. Aceștia vor dezbate soluții moderne pentru spațiile studențești, patrimoniul cultural și transformarea orașelor. Discuțiile sunt dedicate memoriei rectorului fondator Aurel Ardelean și sunt organizate în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Centrul Italian de Cultură.

O nouă ediție a conferinței internaționale „Universitatea și Cetatea” aduce la Arad specialiști de top din mediul academic european. Evenimentul, ajuns la ediția a 2-a, se va desfășura marți, 7 iulie 2026, începând cu ora 11:00. Gazda acestei importante reuniuni este Sala Ferdinand din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Tema principală din acest an se concentrează pe relația strânsă dintre mediul universitar și dezvoltarea orașelor. Participanții vor aborda subiecte de mare actualitate, precum managementul spațiilor studențești, conservarea patrimoniului cultural și proiectele de regenerare urbană.

Deschiderea oficială va fi marcată de un discurs de bun venit susținut de Călin Bibarț, primarul orașului Arad. Conferința se bucură de o prezență internațională remarcabilă. Printre speakerii invitați se numără profesorul Alessandro Bove de la Universitatea din Padova, profesorul Anna Marotta de la Universitatea Politehnică din Torino și Fabio Poles, directorul Fundației Unismart din cadrul Universității din Padova.

Rolul de gazde va fi asigurat de profesorul universitar doctor habilitat Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, alături de profesorul Patrizia Messina de la Universitatea din Padova.

Această amplă manifestare științifică este realizată în cadrul proiectului „ArtCare – Excelență și cultura în sănătate”. Proiectul este derulat în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Centrul Italian de Cultură Arad. Organizatorii au transmis că ediția din acest an este una specială, fiind un eveniment dedicat în întregime memoriei profesorului universitar doctor Aurel Ardelean, rectorul fondator al universității arădene.