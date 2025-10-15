Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

În cadrul Congresului se va discuta eliminarea cuvântului „progresist” din articolul 8 al statului, care să fie înlocuit cu o informație legat de faptul că partidul apără valori religioase și naționale.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară. Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina de socializare.

Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

În același timp, se va modifica și numărul prim-vicepreședinți, astfel că vor fi cinci. Membrii PSD își pot depune candidaturile până pe 20 octombrie, iar până pe 4 noiembrie, candidații și echipele lor trebuie să prezinte programul politic.

S-a stabilit că echipa de conducere va cuprinde 5 prim-vicepreședinți, 8 vicepreședinți regionali și 12 pe diverse domenii de activitate.

Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD începând cu data de 20 mai 2025.

Foarte probabil, tot Sorin Grindeanu va rămâne în fruntea Partidului Social Democrat, cu un mandat plin. Deocamdată, el este singurul lider social-democrat care are dorința de a intra în această cursă, chiar dacă nu a făcut un anunț oficial în acest sens.