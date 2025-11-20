În Parlamentul European a avut loc cea de-a 11-a ediție a Congresului Tinerilor Fermieri, organizat de Grupul PPE. Europarlamentarul Daniel Buda a transmis că va continua să lupte, în Parlamentul European, ca vocea lor să fie auzită.

Viitorul tinerilor fermieri în politicile europene post-2027 s-a creionat în Parlamentul European, unde s-a desfășurat cea de-a 11-a ediție a Congresului Tinerilor Fermieri, organizat de Grupul PPE.

”Mă bucur să fiu ambasadorul României în acest congres și gazda tinerilor fermieri veniți din țara noastră. Sunt convins că tinerii fermierii din întreaga Europă vor schimba idei, vor construi legături și vor transmite un mesaj comun: avem nevoie de o politică agricolă puternică post-2027”, a transmis . europarlamentarul Daniel Buda, pe pagina sa de socializare.

Acesta și-a exprimat îngrijorarea față de procentul scăzut al tinerilor fermieri, considerând că lipsa sprijinului real pentru aceștia poate devein o problem reală pentru agricultura Europei.