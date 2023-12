Lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196) au fost finalizate și recepționate joi, 7 decembrie.

„Odată cu încheierea acestei investiții extrem de importante pentru județul nostru – având în vedere ca este una dintre cele mai circulate artere sălăjene – marcăm reabilitarea și modernizarea a 137 km de drum județean în perioada 2021-2023. Practic, am reușit să ne autodepășim an de an, performanță pentru care le sunt recunoscător tuturor colegilor din Consiliul Județean. În același timp, le mulțumesc constructorului, primarilor de pe traseul drumului județean și mai ales localnicilor, pentru răbdare și înțelegere”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.

Investiția în valoare de circa 72 milioane de lei a fost finanțată atât din fonduri europene (POR 2014-2020), cât și din bugetul propriu al Consiliului Județean Sălaj.

Proiectul a constat în reabilitarea și modernizarea tronsonului în lungime de 22,7 km, dar și în construirea unui pod nou la Sălățig, punerea în siguranță a zonelor afectate de alunecări de teren pe Dealul Cristurului, realizarea unor stații de autobuz, poduri și podețe, racorduri cu drumurile laterale, semnalizări și marcaje rutiere.