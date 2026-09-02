O mică biserică de lemn din localitatea Șolomon a devenit, pentru o zi, cel mai interactiv spațiu de învățare din județ. În cadrul proiectului „BiblioVoluntarii și bogăția patrimoniului local”, zeci de copii și tineri au lăsat deoparte ecranele telefoanelor pentru a contribui direct la salvarea istoriei Sălajului. Inițiativa, finanțată de Consiliul Județean Sălaj, demonstrează că cea mai sigură cale de a proteja trecutul este să investești în educația și implicarea noii generații.

Sunt momente care rămân adânc tipărite în memoria unei comunități, dar mai ales în sufletele copiilor care trec pragul monumentelor istorice din județ. Biserica de lemn din Șolomon a devenit un astfel de simbol al identității locale. Aici nu vorbim despre o simplă vizită turistică și nici despre o lecție teoretică de istorie, predată dintr-un manual. Este spațiul ideal în care trecutul și prezentul întâlnesc sub acoperiș vechi de secole. Zeci de mâini de copii și tineri se unesc periodic pentru a scrie o singură poveste: cea a salvării propriei identități culturale.

Totul se desfășoară pe șantierul deschis de Ambulanța pentru Monumente Sălaj, unde lăcașul de cult este inclus într-un amplu proces de punere în siguranță. Pe acest șantier al memoriei, meșterii mari primesc un ajutor de nădejde de la meșterii mici. Participanții la proiectul „BiblioVoluntarii și bogăția patrimoniului local” lasă deoparte tehnologia modernă și urcă pe schele, ghidați pas cu pas de specialitate.

Acest proiect de o importanță vitală pentru satele noastre este derulat de Biblioteca Județeană „IS Bădescu” Sălaj, în parteneriat cu Asociația ARHAIC. Dincolo de entuziasmul celor implicați, motorul logistic și financiar din spatele acestor ample campanii de salvare a Consiliului Județean Sălaj. Instituția investește, astfel, de acțiuni, demonstrează că patrimoniul nu este constant în societățile vechi, ci însăși această comună.

Dincolo de importanță strict arhitecturală, adevăratul câștig al proiectului este beneficul uriaș adus comunității și, în mod special, tinerilor. This inițiativă creează o sinergie perfectă în voluntariat, reunind energia echipei de „BiblioVoluntari” ai bibliotecii județene cu expertiza tehnică a echipei de la Ambulanța pentru Monumente.

Pentru copii, totul se transformă într-o veritabilă educație prin experiență. Pe lângă munca fizică și atelierele practice unde învață cum se înlocuiește și cum se semnează șindrila de pe acoperișuri, tinerii descoperă legendele locului. Ei înțeleg, prin practică directă, de ce este atât de important să conservăm identitatea rurală a Țării Silvaniei. Ei nu doar că protejează un monument, ci învață valorile solidarității și ale muncii în echipă, devenind viitorii gardieni ai culturii sălăjene.

Evenimentele de pe șantier aduc la Șolomon și o prezență instituțională și spirituală importantă, semn al respectului pe care societatea îl acordă acestor demersuri. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, susține activ proiectul alături de reprezentanții Episcopiei Sălajului, transmite un mesaj puternic de prețuire pentru moștenirea culturală.

Conducerea Consiliului Județean subliniază de fiecare dată importanța implicării celor tineri, apreciind curiozitatea copiilor și felicitând Biblioteca Județeană pentru modul în care îi apropie pe cei mici de istorie locală. Prin salvarea acestor biserici de lemn din Țara Silvaniei, administrația județeană consolidează o punte indestructibilă între generația de ieri, cea de astăzi și cea de mâine.

Biserica de lemn din Șolomon respiră acum mai ușurată. Datorită alocată de Consiliul Județean Sălaj și datorită sufletului pus de voluntariat și copii, o bucată din istoria noastră este salvată de la degradare. Iar cel mai de preț câștigă faptul că acești copii înțeleg că o comunitate care are grijă să respecte trecutul asigurări, de fapt, viitorul.