Ne întrerbăm dacă, în actuala conjunctură politică, respectiv în actuala formulă de vot a proiectelor de hotărâre propuse consilierilor locali, aceștia sunt manipulați sau aprobă hotărâri, cu bună știință, împotriva intereselor membrilor comunității locale pe care îi reprezintă. Vom prezenta în materialul care urmează o serie de informații de un interes deosebit pentru comunitatea locală.

Pe masa consilierilor locali, pentru ședința din 27 septembrie, sunt puse spre aprobare un număr de 30 de proiecte de hotărâri. Printre acestea, se propune și rectificarea bugetului , la proiectul de hotărâre cu numărul 21, care are două anexe și o notă de completare, de ultim moment.

Ce se ascunde în acest proiect de rectificare? Exact ceea ce arătam noi, cu puțin timp în urmă, respectiv suplimentarea pentru moment, a bugetului Sport Club Municipal, cu suma de un milion două sute lei, adică nici mai mult, nici mai puțin de 12 miliarde – în vechia formulă de valorizare a monedei naționale. Dar nu este doar această mică – mare capcană pentru consilierii municipali. În materialele propuse spre aprobare se arată, de fapt, că bugetul va fi majorat cu 1.900.000, doar că , momentan, s-au găsit în vistieria comunității locale doar 1.200.000 lei ce pot fi aruncați pe apa sâmbetei, urmând, ca prin votul la acest proiect, consilierii să își asume, practic, și alocarea sumei de 700.000 lei, sumă ce încă nu a fost găsită pentru a fi aruncată …pe apa sâmbetei.

Ce înseamnă acest lucru? Simplu și la obiect. Dacă pentru un club absolut neperformant consilierii municipali, prin votul lor, au alocat la începutul anului un buget de 52 de miliarde, acum acesta va fi suplimentat cu un procent de 23%, însă până la sfârșitul anului, creșterea de buget va fi suplimentată cu 37% sau poate chiar mai mult față de bugetul inițial.

De unde vin acești bani, miraculos găsiți pentru majorarea bugetului clubului sportiv al Primăriei ? Nu ne vine să credem dar, da, acești bani vin la bugetul comunității din finanțarea de către Guvernul României a proiectelor derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și ce fac consilierii locali cu acești bani? Îi aruncă, pur și simplu, pe apa sâmbetei, în bugetul destinat cu acest scop, adică îi repartizează din nou, SCM Zalău.

Este adevărat că prin solicitarea făcută de Sport Club Municipal , aceștia , după ce au primit un buget de 52 de miliarde la începutul anului, constată că, de fapt, nu au gestionat corespunzător bugetul, nu au ținut cont de sumele alocate și astfel au încheiat contracte sportive care depășesc cu mult posibilitățile de finanțare. Deci nu le pot plăti. De ce oare a fost necesar acest lucru? Greu de explicat, în condițiile în care echipa de fotbal a Municipiului Zalău nu a reușit să obțină promovarea în Liga a doua, chiar dacă a avut cel mai mare buget alocat în seria a X-a din Liga a III-a, în care a evoluat. A fost surclasată, fără drept de apel, de către echipe precum Minaur Baia Mare și Someșul Dej ( care, apropo, au promovat în liga superioară cu bugete care abia se ridică la jumătatea celui alocat SCM Zalău) dar și de CA Oradea și Lotus Băile Felix, ale căror bugete au fost chiar la mare depărtare din punct de vedere valoric față de cel al SCM Zalău, însă rezultatele au arătat altceva.

Să ne îndreptăm puțin acum și spre secția de volei a clubului Primăriei. Ei da, aici situația este cu adevărat întortocheată.

În primul rând, momentan, Clubul Primăriei nu mai are echipă de volei în Divizia A 1. Asta din punct de vedere legal. Cum stau lucrurile aici? Vedeți și dumneavoastră, în informațiile pe care vi le punem la dispoziție, stimați consilieri locali , că sunteți consultați doar atunci când au nevoie de bani. În plus.Iată cum stau lucrurile, pentru că nu veți putea spune că nu știți ce ați votat, atunci când, suntem siguri că o veți face. Cel puțin mașina de vot PSD-UDMR. În anul 2020, pentru a putea juca în Divizia A 1, echipa de volei a Primăriei a făcut un număr impresionant de artificii. Mai întâi, cu sprijinul fostului președinte al Federației Române de Volei, Gheorghe Vișan, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a pune în dificultate ACS Volei Municipal Zalău. Vișan, pe atunci președinte, în mod ilegal și complet abuziv, a ”trecut” de Comitetul Director al FR Volei o hotărâre prin care ACS Volei Municipal Zalău a fost suspendată pentru neplata unor taxe către Federație. Asta, după ce în 2016, fostul director al clubului, Marcel Țîrle, a lăsat clubul sportiv cu datorii impresionante față de Federație. Și nu numai. Că așa a știut el să conducă. Această hotărâre a fost anulată, definitiv, fiind constatată de către Instanță ilegalitatea ei. Ei bine, noua conducere a clubului, a achitat toate restanțele de la momentul respectiv, sub amenințarea lui Vișan că nu vor putea evolua în Divizia A 1 , în cazul neplății restanțelor. Dar, sub imperiul dorinței de revenire în conducerea unei activități sportive, fostul director al ACS Volei Municipal Zalău, Marcel Țîrle, a devenit mai întâi consilierul primarului pe probleme de sport, poziție din care a reușit să creeze Sport Club Municipal Zalău, al cărui director interimar a fost. Și nu puțin.Din 2019 , până în 2022, a tot fost director interimar. Și a tot condus clubul sportiv al Primăriei, până la limita falimentului. Iar rezultatele, se văd. Suntem însă convinși că nici de această dată nu va răspunde, este deja o cutumă.

Revenind la secția de volei, ei bine, Primăria a finanțat, două sezoane competiționale consecutiv, un club sportiv din altă administrație, aparținând altei unități administrativ –teritoriale, CNS Lapi Dej. Pentru că , echipa de volei a clubului Primăriei nu avea acces în Divizia A 1. Și atunci, au încheiat un protocol de colaborare cu cei din Dej, evoluând în campionatul intern de volei masculin sub certificatul de identitate sportivă al CNS Lapi Dej, având o denumire complicată dată prin protocolul de colaborare, iar undeva, la sfârșitul denumirii apărea și numele SCM Zalău. Dar, atenție! Sub certificatul de identitate sportivă al clubului din Dej. Dacă aruncăm o privire în urmă, vom vedea că acest protocol nu a fost respectat, decât în partea în care clubul Primăriei Zalău a evoluat în divizia A1.

Însă, clubul din Dej s-a desființat, iar SCM Zalău a rămas fără aliat , astfel că nu mai poate evolua în divizia A1. Ce s-a întâmplat în continuare? Pe scurt: Clubul sportiv Volei Club Zalău 2015, care a evoluat în divizia A2, nu a promovat în Divizia A1, însă, participant fiind la turneul de promovare, acesta a fost invitat de Federația de Volei să se înscrie în Divizia A1, ca urmare a faptului că nu se mai găsesc echipe care să evolueze în această divizie. Și acesta s-a înscris în Divizia A 1, ulterior fiind trecut în toate documentele. Însă, în data de 14 septembrie, prin hotărârea nr. 6, Consiliul Director al FR Volei a aprobat , ilegal și nestatutar, fuziunea clubului VCM 2015 Zalău cu Sport Club Municipal Zalău, clubul urmând să poarte denumirea de SCM Zalău. Practic, au luat doar certificatul de identitate sportivă al clubului care are drept de joc în Divizia A1. Sau cel puțin așa cred cei de la SCM Zalău. De ce spunem asta? Pentru că , Federația Română de Volei, și-a schimbat doar președintele,fiind înlocuit Gheorghe Vișan cu Adin Cojocaru. Atât. Nu și-a schimbat nici metehnele,nici modul ilegal de a emite hotărâri. Spunem acest lucru cu certitudine, deoarece fuziunea celor două cluburi nu a fos făcută în condiții legale. Conform regulamentului de organizare a activității voleibalistice, art. 12 alin 1 lit a, ” Propunerea de fuziune sau protocol va fi prezentata pentru inregistrare la F.R.Volei, insotita de urmatoarele acte:

a)procesele verbale de la adunarile generale ale cluburilor respective semnate si stampilate;”(…)

Având în vedere faptul că SCM Zalău funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău, care este unic acționar al echipei, Adunarea Generală în această situație este formată din Consiliul Local al Municipiului Zalău. Consultând portalul Municipiului Zalău, secțiunea Hotărâri am constatat că nu există nici o hotărâre în sensul aprobării unei fuziuni.

Mai mult, urmare a modificărilor multiple aduse Hotărârii nr. 194/2019 privind funcționarea Sport Club Municipal Zalău, modificări materializate prin alte Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Zalău, nu a fost schimbat și nici substituit atributul Consiliului Local al Municipiului Zalău cu privire la aprobarea unei cooperări sau asocieri/ fuziuni.Deci, pentru a putea fi aprobată legal hotărârea de fuziune a SCM Zalău, era necesar acordul CL Zalău. Care nu există.

Așadar, echipa de volei a Primăriei Zalău nu este înscrisă legal în Divizia A 1.Dar, cu toate acestea, au încheiat contracte de activitate sportivă, fără a ține cont de bugetul alocat, iar acum vin să solicite majorarea de buget. Curat murder, ar spune Caragiale. Din păcate însă, aici nu asistăm la o comedie. Este vorba despre banii publici , bani de care Primăria, prin intermediul ”supapei” Sport Club Municipal Zalău, își bate pur și simplu joc. Adică vin bani din finanțarea de către Guvernul României a proiectelor derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar tu, administrație locală prin Instituția Primarului și Instituția Consiliului Local îți permiți să faci propunere de alocare a acestora către falimentarul club sportiv pe care îl ai în subordine? Incredibil! Ai posibilitatea de a rezolva o grămadă de probleme stringente cu acești bani, cum ar fi spre exemplu, participarea cu o sumă acceptabilă în programul privind casarea autovehicolelor uzate, acest ”Rabla local”, pentru care municipiul Zalău, din lipsă de fonduri, a propus participarea în program doar pentru 250 de autoturisme. Ai posibilitatea de a rezolva problemele acute de la Internatul Liceului Voievodul Gelu din Zalău, care se află în patrimoniul Consiliului Local și care se degradează în fiecare zi, însă preferi ca banii veniți de la Guvern să îi dirijezi spre scurgerea prin Sport Club Municipal, acest club fără rezultate?

Da, am fost informați public despre faptul că din cei 5.200.000 lei alocați clubul a cheltuit deja 4.954.250 lei, rămânând în vistierie doar 245.750 lei, însă a cui este responsabilitatea?

Se pare că nici modificările produse prin înființarea , urmare a HCL 216 din 2021 , a Comitetului Director, nu au fost de bun augur, deoarece, iată că nici cu acest organism suplimentar SCM Zalău nu poate fi nici controlat, nici oprit de la risipa banului public. Și nici nu dă socoteală nimănui. Mai mult, își permite să facă demersuri , în mod absolut abuziv și fără nici o acoperire legală, către Comitetul Director al FR Volei, de a fuziona cu un alt club, fără a avea acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Până unde se pot întinde ilegalitățile SCM Zalău, ilegalități pe care, cu sau fără știință, dar acum cu știință – în mod evident, le tot acoperiți, stimați edili? Și până unde bătaia de joc față de banul public?