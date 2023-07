Farul Constanța a învins-o pe Sheriff Tiraspol, cu scorul de 1-0, în primul meci din turul I preliminar al Ligii Campionilor, și este favorită la calificare.

Campioana României, Farul Constanța, a învins-o pe Sheriff Tiraspol cu scorul de 1-0, dar a avut și cele mai mari două ocazii ale primei reprize, prin Mazilu. Însă, a tremurat serios în partea secundă, mai ales după golul marcat de Kiki în minutul 56.

Gică Hagi este mulțumit de felul în care au debutat în primul meci a confruntării din primul tur preliminar Champions League, unicul gol al meciului fiind marcat de către David Kiki, în minutul 56.

„Știam că aveam un adversar bun, cu mai multă experiență ca noi. Noi aveam problemele noastre, de care am povestit, dar am mizat pe omogenitatea echipei și prindem ritm și începem ușor, ușor să arătăm mai bine.Știam că folosesc mai multe echipe, nu e o surpriză pentru noi, știam că trebuie să reacționăm la cum joacă, i-am analizat bine și noi pe ei și ei pe noi. Calitatea jucătorilor a ieșit la iveală (…) Orice jucător care anul trecut ne-a făcut campioni este foarte bun. Nu au încă unii minute în picioare, dar își doresc și se formează din nou grupul de anul trecut, punem mecanismul în mișcare.Noi am avut noroc? Ei au avut, îmi cer scuze, noi am ratat două ocazii mari în primele minute, ce ocazii au avut ei? Noi am avut ocaziile clare singuri cu portarul, trebuia să fie 3-0. Important e să revenim noi la ritmul și intensitatea de anul trecut. Cei care au jucat azi, rămân la Constanța și mergem cu ceilalți la Hermannstadt”, a spus Gică Hagi.

„Cei 11 care au jucat azi nu vor face deplasarea la Sibiu. Vor rămâne acasă să se antreneze. Jucăm marți, nu putem să jucăm sâmbătă și marți. Să facem și drumul cu infastructura din România până la Sibiu… 100 de ani. E ceva imposibil. E adevărul, nu mă plâng.Sheriff e o echipă foarte bună. Știam că au o experiență mai bună decât a noastră, dar și noi, dacă aveam toți băieții… e greu cu noi!”, a declarat Gică Hagi, după partida cu Sheriff Tiraspol.