Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a discutat în cadrul unei conferințe de presă despre retragerea Elizei Buceschi de la naționala României.Acesta a afirmat că nu crede că porțile echipei naționale ar trebui închise Elizei.

Pe 29 septembrie, Eliza Buceschi și-a anunțat retragerea de la echipa națională, decizie despre care se vorbea în mediul sportiv de ceva vreme. Jucătoarea lui Rapid București a expus câteva din motivele care au convins-o să facă această alegere, explicând că după Campionatul Mondial disputat în luna decembrie a anului 2023 nu a mai fost căutată de oameni din staff-ul naționalei.

„În urma ultimelor speculații, am vrut să lămuresc această situație și să prezint motivele din spatele acestei decizii, decizie pe care mi-aș fi dorit să o comunic poate diferit, dar cu siguranță întâmplările din ultimul an nu vor umbri tot ce am realizat sub tricolor și toate emoțiile trăite alături de fani. Nu vârsta sau accidentările m-au făcut să iau această decizie, ci mai degrabă modul în care s-au desfășurat lucrurile după Campionatul Mondial, turneu în care am jucat practic la sacrificiu, din dorința imensă de a ne califica la turneul preolimpic.Pentru mine echipa națională a reprezentat cel mai frumos capitol al carierei mele, un capitol care, în ciuda celor prezentate mai sus, a fost plin de momente extraordinare și sentimente de neuitat”, a fost o parte din mesajul publicat de Buceschi pe un site de socializare.