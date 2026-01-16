Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat că derulează în această perioadă un proces de consultare a membrilor de sindicat, în vederea organizării unei greve în acest an. Această acțiune vine în contextul în care, începând cu toamna anului 2025, s-au făcut mai multe schimbări prin Legea nr.141/2025, ce a vizat modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Astfel, măsurile i-au lovit direct pe profesori. S-a crescut norma de predare cu două ore, a scăzut tariful pentru plata cu ora, s-au comasat școlile și s-a mărit numărul maxim de elevi dintr-o clasă.

„Opinia dumneavoastră este esențială pentru fundamentarea unei strategii sindicale realiste și eficiente, pe termen scurt și mediu, având în vedere problemele grave cu care se confruntă sistemul de învățământ, în contextul măsurilor anti-educație („de austeritate”) impuse de Guvernul Bolojan. Implicarea dumneavoastră contribuie direct la consolidarea dialogului social și la creșterea capacității de reprezentare a membrilor de sindicat, de promovare a intereselor și de apărare a drepturilor acestora”, se arată în partea de început a chestionarului.

Chestionarul poate fi completat și trimis până în data de 26 ianuarie. Prin intermediul acestuia se cere și o părere cu privire la măsurile luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025.

În același timp, angajații din învățământ sunt întrebați dacă sunt dispuși să participe la proteste de stradă organizate la nivel local și național, în Capitală. De asemenea, pot alege și perioada. La acest punct sunt trecute trei variante:

-Martie 2026/ în perioada simulărilor examenelor naționale

-Iunie 2026/ înainte de încheierea situației școlare

-Și martie 2026 și iunie 2026

Președintele FSE „Spiru Haret”, Marius Nistor, speră ca Guvernul Bolojan să renunțe la reformele luate în educație și să anunțe abrogarea măsurilor care „au fost incorecte și nejustificate într-un domeniu de importanță națională, care ar fi trebuit să fie prioritate națională. În România învățământul nu a fost niciodată o prioritate și nici nu va fi”. Marius Nistor a subliniat faptul că fiecare ministru a venit cu propriile reforme și idei, ceea ce i-a dat peste cap pe angajații din învățământ.

„Colegii din sistem s-au săturat de aceste schimbări continue, schimbări care nu conduc la niciun rezultat. Învățământul românesc are nevoie de finanțare, are nevoie de predictibilitate, are nevoie de o legislație pe care să nu o schimbi de zeci ori pe lună. Învățământul românesc are nevoie de politicieni responsabili care să nu considere că învățământul e proprietatea lor. Învățământul nu este nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al USR-ului sau UDMR-ului”, a mai declarat Marius Nistor.

Tot liderul Federației „Spiru Haret” a subliniat că „mergem din criză în criză, din rău spre mai rău”. În același timp, el a declarat că dacă se va ajunge la o situație asemănătoare ca cea din 2023, înseamnă că lucrurile au ajuns la o limită.

„Nu este o plăcere pentru nimeni să participe la o astfel de formă de protest, dar dacă se ajunge la ea așa cum s-a ajuns și în 2023, înseamnă că lucrurile au ajuns la o limită. Nu cred că ar trebui să ne fie teamă atât de mult de greva generală. Ar trebui să ne fie teamă de efectele lipsei de investiție în educație. Cred că am constatat cu toții în ultimii ani cam care sunt riscurile într-o țară în care educația este desconsiderată”, a transmis liderul Federației „Spiru Haret” pentru Fanatik .