Vitreum Optica Zalău vă pune la dispoziție consultații optometrice realizate cu aparate de ultimă generație pentru a obține cele mai bune rezultate. De asemenea, clinica vă oferă și o gamă largă de produse de optică medicală, cum sunt ochelari de vedere, lentile de contact, ochelari de soare sau accesorii ochelari și lentile

Pentru servicii medicale oftalmologice complete și tratamente medicale și chirurgicale , tratamente laser, operații de cataractă, glaucom, chirurgie refractivă laser, operații de retină, injecții intraoculare, pterigion, blefaroplastie, strabism, sau alte afecțiuni, personalul clinicii vă așteaptă la oricare dintre locații, unde, împreună cu ajutorul medicilor de specialitate, vă asigură de cele mai bune rezultate.

Programul clinicilor este de luni până vineri între orele 08:00 – 18:00 și sâmbătă între orele 9:00 – 13:00.

Informații suplimentare și programări la numerele de telefon 0261 716 459 , 0740 231 559 sau prin email: contact@vitreum.ro