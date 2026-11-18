Luptă deschisă pentru conducerea fotbalului mondial. Președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, a primit susținerea unanimă a forului european pentru a-l înfrunta pe Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA.

Scena fotbalului internațional se pregătește pentru o confruntare politică de cel mai înalt nivel. Philippe Hamidou Diallo, în vârstă de 63 de ani, actualul președinte al Federației Franceze de Fotbal, intră în cursa pentru șefia FIFA. Decizia vine după o reuniune a asociațiilor naționale europene reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA și în Consiliul FIFA, prezidată de Aleksander Ceferin. Liderii europeni și-au exprimat în unanimitate sprijinul deplin pentru oficialul francez, invitându-l să candideze împotriva actualului președinte, Gianni Infantino, aflat în lupta pentru al 4-lea său mandat.

În comunicatul oficial, reprezentanții UEFA și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la direcția actuală a forului mondial. Aceștia cer o unitate reînnoită, standarde înalte de guvernanță și o colaborare reală cu toate confederațiile și asociațiile membre. După ce varianta Arsene Wenger a picat, Europa vede în Philippe Diallo liderul capabil să aducă echilibrul necesar la vârful fotbalului global.

Noul candidat are o experiență vastă în administrația sportivă, acumulată pe parcursul a peste 3 decenii. Licențiat în drept și absolvent al prestigiosului institut Sciences Po din Paris, Diallo și-a început cariera în comunicarea politică, lucrând inclusiv în Parlamentul Francez. A intrat în fotbal la începutul anilor 1990, reprezentând cluburile profesioniste franceze.

Ulterior, în anul 2000, a făcut parte din delegația care a negociat noul sistem de transferuri cu Comisia Europeană, devenind apoi judecător în Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul UEFA. Din anul 2023 conduce federația de la Paris și este membru în Comitetul Executiv al UEFA. Scrutinul decisiv pentru președinția forului mondial este programat pe data de 18 martie 2027, la congresul electiv de la Rabat, în Maroc.