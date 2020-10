Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat joi, 29 octombrie, pe pagina sa de Facebook, că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, intre DN1F, km 79+625 – DJ 191C”.

Proiectul are o valoare totală de peste 240 milioane de lei, din care 172 milioane de lei reprezintă valoarea totală eligibilă aprobată din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar diferența, cofinanțarea beneficiarului.

„Așa cum am mai afirmat și cu alte ocazii, implementarea acestui proiect de infrastructură este unul dintre cele mai importante deziderate ale mele la conducerea Ministerului Transporturilor, un proiect de suflet pe care îl am ca sălăjean. Realizarea acestui obiectiv va atrage, cu siguranță, îmbunătățirea accesibilității regiunii si mobilității populației, bunurilor si serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile – prin fluidizarea traficului și decongestionarea acestuia în municipiul Zalău. Totodată, prin această investiție urmărim reducerea costurilor de transport, creșterea gradului de siguranță al traficului și înlesnirea cooperării inter-regionale”, a scris ministrul Lucian Bode.