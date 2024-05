Zeljko Kopic, antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, a susținut o conferință de presă la final de sezon și a anunțat planurile pentru stagiunea următoare. Dinamo București s-a salvat de la retrogradare după meciurile încărcate de emoție și suspans cu Csikszereda.

Contractul lui Zeljko Kopic s-a prelungit automat, după ce echipa a rămas în Superligă, iar antrenorul a prezentat noua strategie. Echipa Dinamo București a terminat sezonul cu 14 jucători străini în lot, unii dintre ei cu salarii foarte mari, iar acum are de gând să încerce să mizeze mai mult pe fotbaliști români.

Antrenorul croat vrea, în primul rând, să folosească mai mulți tineri din lot. A dat și câteva exemple, pe Ahmed Bani și frații Irimia, David și Alexandru. A explicat de ce aceștia au jucat puțin pe finalul sezonului și a declarat că vrea să o ducă pe Dinamo la nivelul următor.

„Vreau să îmbunătățesc un aspect în viitor, să le dau mai multe minute tinerilor. Am încercat să folosesc jucători cu experiență. Amzăr și Bordușanu au prins minute, dar mai avem un Bani care a fost folosit puțin, frații Irimia nu prea au jucat. Dinamo are nevoie de jucători tineri, dar am crezut că în acele momente aveam nevoie de oameni cu experiență pentru că era o mare presiune. Vom începe pe 10 pregătirea pentru noul sezon. Vom face analize, veți afla mai multe de la noi despre jucătorii care pleacă, despre cei care rămân. Deja vorbim și căutăm jucători pentru a semna cât mai curând cu ei. Vrem fotbaliști care să o ducă pe Dinamo la alt nivel ca joc și rezultate”, a declarat Zeljko Kopic.

„Aș vrea să zic și câte ceva despre comunicarea mea cu președintele Andrei Nicolescu, care e sub o mare presiune. Din decembrie, de când am venit, am avut o comunicare bună, a trebuit să ia multe decizii grele. A fost dificil pentru fiecare persoană din acest club, dar sprijinul lui pentru mine și echipă a fost foarte important. Despre Dinamo, înțeleg unde sunt și unde am venit. Știu ce reprezintă Dinamo, știu istoria clubului, că e o echipă mare. După 6 luni, când văd oamenii care sunt pregătiți să vină alături de noi peste tot, înțeleg și mai bine situația și unde sunt. Responsabilitatea mea e mare. Începând de azi, facem totul ca Dinamo să fie mai bună. Să nu uităm că Dinamo s-a chinuit, nu puteam transforma echipa peste noapte, dar pot spune că vom începe munca pentru ca echipa să devină mai bună”, a mai declarat Zeljko Kopic.

„Până a vorbi de numărul jucători pe care îi aducem, trebuie să vedem cine rămâne. Înțelegem că trebuie să îmbunătățim mult echipa. Toată lumea avea nevoie de odihnă, Dennis este jucătorul nostru, este sub contract cu noi. Am spus de multe ori că are potențial, are calitate. A fost la un nivel foarte bun înainte de accidentare, eram în formă, dar după accidentare a pierdut din momentum, dar pe final a arătat calitatea, este jucătorul nostru. Este misiunea mea să analizez echipa, lotul, jucătorii de care avem nevoie pe viitor, apoi oficialii, Nicolescu, să accepte ideile mele sau nu”, a mai declarat Zeljko Kopic.