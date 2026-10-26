Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au desfășurat sau amploare campanie de control pe șantierele din întreg județul. Acțiunea a vizat modul în care firmele din domeniul construcțiilor respectă normele de securitate și sănătate în muncă, precum și legalitatea contractelor individuale de muncă. Verificările au scos la iveală o serie de neconformități grave, de la lipsa echipamentelor adecvate de protecție până la deficiențe în evidența orelor de program.

Sectorul construcțiilor rămâne unul dintre pilonii importante ai economiei naționale, dar și unul dintre cele mai expuse domenii din perspectiva riscurilor de accidentare. Caracterul sezonier al activității, modificarea continuă a mediului de muncă, nivelul scăzut de pregătire al personalului și lipsa sistemelor de protecție colectivă sunt doar câțiva dintre factorii care pot genera incidente grave. În acest context, inspectorii ITM Sălaj au organizat controale riguroase la firmele care desfășoară lucrări de geniu civil, construcții de clădiri și lucrări speciale.

Campania a avut ca obiectiv principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate, dar și verificarea măsurilor de securitate implementate. Inspectorii au analizat dacă angajații sunt instruiți corect, dacă există instrucțiuni specifice pentru fiecare loc de muncă și dacă sunt asigurate sisteme de protecție colectivă pentru lucrul la înălțime, cum ar fi schelele, balustradele sau plasele de prindere. De asemenea, sa verificat respectarea timpului de munca si de odihna, evidenta orelor de noapte si acordarea drepturilor salariale legale.

Deficiențele constatate în teren arată că regulile sunt încă frecvent ignorate. Printre principalele neconformități se numără lipsa copiilor după contractul individual de muncă la punctele de lucru și neevidențierea clară a orelor de începere și de sfârșit al programului. În plus, mulți lucrători nu dețineau certificate medicale care să ateste că sunt apți pentru muncă. Pe partea de securitate, inspectorii au descoperit echipamente de protecție împotriva căderilor de la înălțime, nerespectarea normelor privind șantierele mobile și absența verificărilor tehnice pentru prizele de împărțire.

Pe lângă aplicarea sancțiunilor, acțiunea a avut și un rol puternic de conștientizare. Reprezentanții instituției le-au explicat angajatorilor și muncitorilor riscurile sociale și economice majore pe care le implica nerespectarea legislației muncii și a normelor de protecție, reamintind că siguranța pe șantier trebuie să fie întotdeauna prioritară.