Lupă pusă pe transportatorii de marfă și călători din județ! Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a demarat o amplă campanie de control ce se va întinde pe parcursul a trei luni. Inspectorii de muncă verifică la sânge dacă firmele respectă timpii de odihnă ai șoferilor și condițiile de siguranță, totul pentru a preveni accidentele de muncă și tragediile rutiere.

În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj desfășoară acțiuni specifice în cadrul unei Campanii Naționale ce vizează domeniul transporturilor rutiere. Obiectivele principale sunt verificarea respectării cerințelor de securitate și sănătate în muncă, identificarea riscurilor la încărcarea și descărcarea mărfurilor, dar și modul în care sunt transportați călătorii.

Inspectorii ITM urmăresc eliminarea unor riscuri majore identificate la nivel național, precum depășirea numărului maxim de pasageri, manipularea incorectă a greutăților sau căderile de la înălțime în timpul manevrării cabinelor și remorcilor. De asemenea, o atenție deosebită este acordată verificărilor tehnice ale autovehiculelor înainte de plecarea în cursă.

Potrivit ITM Sălaj, transporturile rutiere reprezintă unul dintre sectoarele cele mai predispuse la accidentarea lucrătorilor. Din acest motiv, respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și a timpilor de odihnă este obligatorie nu doar pentru sănătatea șoferilor, ci și pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Rezultatele controalelor vor fi centralizate la finalul campaniei, în vederea stabilirii măsurilor de remediere a deficiențelor constatate.

Această campanie de control vine ca un avertisment pentru angajatori, subliniind că viața șoferilor și a pasagerilor depinde în mod direct de rigoarea cu care sunt aplicate normele de protecție a muncii.