Inspectorii de muncă din Sălaj au finalizat o amplă campanie națională de verificare a firmelor și fermelor care folosesc zilieri. Timp de mai bine de două luni, echipele de control au verificat dacă muncii ocazionale i se aplică corect legea sau dacă beneficiarii trebuiau, de fapt, să încheie contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Neregulile descoperite au atras sancțiuni dure.

O campanie de control de mare anvergură a pus pe jar beneficiarii de forță de muncă ocazională din județul Sălaj. Inspectoratul Teritorial de Muncă a desfășurat, în perioada 6 iulie – 11 septembrie 2026, acțiuni intense de verificare în teren. Inspectorii au luat la puricat modul în care companiile și exploatațiile agricole respectă prevederile Legii numărul 52 din 2011, act normativ care reglementează activitățile cu caracter ocazional.

Acțiunea nu a fost una întâmplătoare, ci a făcut parte dintr-o campanie națională majoră, inclusă în Programul-cadru al Inspecției Muncii pentru anul 2026. Obiectivul principal a fost verificarea la sânge a modului în care se aplică și se respectă legea în două mari arii de competență: relațiile de muncă și securitatea în muncă. Inspectorii au urmărit, cu precădere, să descopere cazurile în care patronii foloseau oameni pe post de zilieri, deși natura muncii impunea, conform legii, încheierea unor contracte individuale de muncă.

Pe lângă componenta de control, campania a avut și un puternic rol de informare. Autoritățile au dorit să crească gradul de conștientizare atât în rândul angajatorilor, cât și în rândul persoanelor care prestează munci ocazionale. Oamenilor li s-a explicat de ce este vital să cunoască legislația și care sunt riscurile la care se expun atunci când acceptă reguli stabilite doar prin simple înțelegeri verbale.

În ceea ce privește relațiile de muncă, echipele ITM Sălaj au verificat detalii extrem de stricte. S-a controlat durata maximă a activității pe care o poate presta un zilier, modul în care se ține evidența zilnică a acestora și, extrem de important, dacă plata remunerației s-a făcut corect și la timp. De asemenea, inspectorii au verificat dacă domeniile în care erau folosiți acești oameni se încadrează în lista legală a activităților necalificate cu caracter ocazional.

Partea de securitate și sănătate în muncă a reprezentat un alt punct critic al controalelor din perioada iulie-septembrie 2026. Inspectorii au urmărit modul în care beneficiarii asigură protecția efectivă a zilierilor pe durata programului. S-a verificat dacă oamenii au fost instruiți cu privire la riscurile de accidentare, dacă uneltele și utilajele folosite erau sigure și dacă angajatorii au oferit gratuit echipamente individuale de protecție adecvate.

Toate aceste acțiuni au avut ca scop prevenirea unor consecințe sociale și economice grave, cum ar fi accidentele de muncă sau evaziunea fiscală. În urma controalelor efectuate pe teritoriul județului Sălaj, la beneficiarii unde s-au descoperit nereguli au fost aplicate sancțiuni aspre, proporționale cu gravitatea faptelor. Pe lângă amenzi, inspectorii au lăsat și măsuri obligatorii de remediere, care vor fi monitorizate cu strictețe în perioada următoare.