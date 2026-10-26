Campanie extinsă de verificări derulată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj la angajatorii din județ. Inspectii de munca au vizat combaterea muncii nedeclarate si verificarea normelor de securitate si sanatate in munca. În urma controalelor, autoritățile au descoperit numeroase nereguli grave, de la lipsa evidențiază timpului de lucru și încă care să repause să-și facă obiectul, până la neefectuarea controalelor medicale obligatorii, aplicând sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat o amplă campanie de verificare și control ce a vizat companii din diverse domenii de activitate. Obiectivele principale ale inspectorilor au fost identificarea și combaterea fenomenului muncii nedeclarate, dispunerea măsurilor pentru intrarea în legalitate a firmelor, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul angajatorilor și salariaților cu privire la importanța normelor legislative.

În domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă, acțiunile din teren au scos la iveală o listă lungă de neconformități. Printre cele mai frecvente deficiențe constatate de inspectori se numără neprezentarea evidenței timpului de muncă în cazul conducătorilor auto, mai exact lipsa descarcărărilor de pe tahograf, contrar prevederilor Hotărârii de Guvern 38 din 2008. În foile de pontaj verificate au lipsit în mod constant orele de început și de sfârșit ale programului, iar locurile de muncă organizate nu au rămas păstrate copii ale contractelor individuale de muncă pentru toți salariații. Inspectorii au mai identificat regulamente interne incomplete, neinformarea personalului cu privire la conținutul acestora și nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul electronic al salariaților.

Deficiențe majore au fost înregistrate și pe segmentul securității și sănătății în muncă. Multe firme nu păstrau la punctul de lucru fișele de instruire individuală însoțite de ultima fișă de aptitudine. Din punct de vedere tehnic, sa reclamat lipsa măsurătorilor pentru rezistența de dispersie a prizelor de împământare și absența semnalizărilor de securitate. Totodată, au fost identificate cazuri în care controlul medical periodic nu se conformează legii, iar unele puncte de funcționare completă fără autorizație de securitate și sănătate în muncă.

Pentru toate aceste nereguli, reprezentanții ITM Sălaj au aplicat sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor și au impuse măsuri obligatorii de remediere. Oficialii instituției reamintesc că rolul inspecției nu este doar unul dintre puni, care cuprinde o importantă componentă preventivă și educativă, inspectorii oferind clarificări legislative și recomandări tehnice pentru a reduce riscurile de accidentare și abuzurile pe piața muncii.