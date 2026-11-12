Siguranța rutieră devine prioritatea zero pentru polițiștii sălăjeni în sezonul rece. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a prezentat planul de măsuri pentru prevenirea accidentelor cauzate de zăpadă, polei sau vizibilitate redusă. Ce verificați în trafic și ce amenzi riscă șoferii nepregătiți, aflăm din materialul următor.

Polițiștii din județul Sălaj au pregătit un plan amplu de măsuri pentru menținerea siguranței rutiere pe toată durata sezonului rece. Temperaturile scăzute, ninsorile și depunerile de polei cresc semnificativ riscul producerii de accidente, motiv pentru care echipajele din teren vor acționa atât preventiv, cât și prin controale riguroase în trafic.

Pentru un timp de reacție cât mai scurt în situații de urgență, autospecialele poliției sunt dotate cu sisteme moderne de poziție GPS și echipamente performante de comunicații. În paralel, oamenii legii colaborează permanent cu administratorii drumurilor și cu autoritățile locale pentru a semnala probleme legate de marcaje, indicatoare sau necesitatea intervenției utilajelor de deszăpezire.

În cadrul filtrelor rutiere, polițiștii vor verifica anunțul pregătit tehnică a mașinilor pentru iarnă. Se va pune un accent deosebit pe sistemele de franare si iluminare, dar si pe instalatii de dezaburire si curatare a parbrizului. O atenție specială va fi acordată autovehiculelor destinate transportului public de persoane, unde verificările vor fi intensificate pentru a garanta siguranța călătorilor.

Conducătorii auto trebuie să știe că echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă este obligatorie ori de câte ori circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de date din calendar. Cei care ignoră această regulă riscă amenzi cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei, sancțiunea însoțită de reținerea certificatului de înmatriculare.

Polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze despre starea drumurilor înainte de a pleca la drum, să adapteze viteza condițiilor de trafic, să evite manevrele bruște și să păstreze distanța de siguranță față de vehicul din față. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile marcate și să se asigure temeinic, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.