Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a finalizat o campanie națională de control ce a vizat firmele de transport rutier de marfă și călători din județ. Inspectorii de muncă au verificat dacă angajatorii respectă normele de securitate și sănătate în muncă, un domeniu aflat pe locul 2 la nivel național în topul accidentelor de muncă, imediat după construcții. În urma controalelor efectuate la societățile din Sălaj, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale.

Sectorul transporturilor rutiere de mărfuri și călători rămâne unul dintre cele mai periculoase domenii din România din cauza numărului mare de riscuri la care sunt expuși angajații. Potrivit datelor oficiale transmise de Compartimentul de Comunicare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, numărul lucrătorilor accidentați în acest sector este situat imediat după cel din construcții, raportat la numărul și gravitatea accidentelor de muncă. Multe dintre aceste incidente au loc chiar în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, fie la sediul angajatorului, fie la beneficiarul transportului.

Pentru a diminua aceste riscuri, în perioada 01.04.2026 – 30.06.2026, inspectorii ITM Sălaj au desfășurat o campanie intensă de verificări. Obiectivele campaniei au fost clare: reducerea numărului de accidentați, identificarea riscurilor de către firme și respectarea instrucțiunilor privind verificarea tehnică a mașinilor înainte de plecarea în cursă. În total, inspectorii de muncă au controlat 6 angajatori din Sălaj care activează în transportul de mărfuri și călători.

Deficiențele constatate nu au rămas nepedepsite. Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, reprezentanții ITM Sălaj au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei. Inspectorii de muncă atrag atenția că evaluarea riscurilor, instruirea corectă a angajaților și verificarea tehnică a vehiculelor sunt obligații permanente care salvează vieți și previn accidentele grave de pe șosele.