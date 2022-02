Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu a avut o întâlnire cu primarii orașelor din județ pentru a discuta despre oportunitățile de dezvoltare a județului Sălaj, respectiv a comunităților locale, precum infrastructura rutieră, sănătate şi turism. În perioada imediat următoare, președintele Consiliului Județean Sălaj va avea întâlniri zonale pe această tematică și cu primarii de comune.

Definirea unei viziuni comune de dezvoltare, precum și oportunitățile de dezvoltare a județului Sălaj, respectiv a comunităților locale au fost abordate, luni, 7 februarie, în cadrul întâlnirilor pe care președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, le-a avut cu autorii Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj, cu primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, și cu edilii orașelor Jibou – Dan Ghiurco, Șimleu Silvaniei – Mihai Cristian Lazăr, și Cehu Silvaniei – Bálint Ervin.

„Succesul județului este conectat cu succesul aglomerărilor urbane, de aceea, capacitatea reședinței de județ și a celor trei orașe de a fi factori de polarizare va fi esențială în viitorul foarte apropiat. Pe de altă parte, se produce o schimbare imensă de paradigmă, având în vedere că, în scurt timp, Sălajul va fi conectat la fluxurile naționale și internaționale, prin autostradă. Lupta care se dă, astăzi, în România, este pe o resursă extrem de importantă: capitalul uman, iar competiția este una acerbă. În acest context, Sălajul poate să devină pol de atracție pentru resursa umană educată, dacă îi convinge pe tineri să nu mai plece, pe cei plecați să revină ori să contribuie la dezvoltarea locală, iar pe cei care nu sunt de-ai locului, să se conecteze, prin afaceri, activități culturale, turistice etc.”, a declarat prof. univ. dr. Călin Emilian Hinţea, decan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Cluj-Napoca și unul dintre specialiștii implicați în elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Sălaj.

La discuții a participat, prin intermediul unei platforme online de comunicații, Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert dezvoltare urbană la Banca Mondială.

„Când vă gândiți la competitivitate, să nu vă limitați la populația pe care o aveți la nivel de județ, pentru că forța unei comunități nu este dată doar de oamenii care sunt fizic acolo. Prioritatea zero pentru orice localitate din România, mai cu seamă pentru cele mici, o reprezintă crearea de oportunități pentru investitori. Autostrada va schimba profund perspectiva și potențialul Sălajului, de aceea este foarte important să gândiți de pe acum modul în care să profitați la maximum de această investiție majoră. Trebuie să vă poziționați strategic pentru a crește rapid pe viitor”, a punctat reprezentantul Băncii Mondiale.

La rândul său, președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a subliniat importanța existenței unui parteneriat cu administrațiile publice locale și s-a arătat optimist în ceea ce privește colaborările cu primăriile din județ.

„Demonstrăm, încă o dată, că facem mai multă administraţie şi mai puţină politică. Am avut, astăzi, o întâlnire foarte bună cu domnul Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău, în cadrul căreia, timp de două ore, am discutat punctual despre cele mai importante proiecte. Reşedinţa de judeţ reprezintă 60% din economia judeţului, prin urmare colaborarea între Consiliul Judeţean Sălaj şi Primăria Zalău este definitorie pentru dezvoltarea judeţului nostru. Avem preocupări comune şi suntem conştienţi că Zalăul nu se poate dezvolta fără judeţ, iar judeţul nu se poate dezvolta fără Zalău. Sunt convins că nu ne-ar fi ajuns nici trei ore ca să dezbatem toate problemele, însă acest lucru ne dă posibilitatea unor întâlniri viitoare pentru a continua proiecte ce pot dezvolta atât Zalăul, cât şi judeţul. Îi mulţumesc domnului primar pentru deschidere şi preocupare şi mă bucur că putem găsi soluţii comune, independente de abordarea politică”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, după întâlnirea avută cu edilul Zalăului.

Ulterior preşedintele CJ Sălaj s-a întâlnit cu primarii celor trei oraşe, care au expus proiectele pe care intenţionează să le implementeze, în domenii precum infrastructura rutieră, sănătate şi turism.

„Întrucât nu ne putem limita la municipiul Zalău pentru a deveni un competitor puternic în Regiunea Nord-Vest şi la nivel naţional, acordăm atenţie şi celor trei oraşe, după care ne dorim să abordăm judeţul la nivel integrat. Vreau să le mulţumesc şi primarilor din Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei pentru deschidere și disponibilitate. Cu toții au planuri concrete și viabile pentru comunitățile pe care le conduc. Consiliul Județean Sălaj va fi un partener activ și va susține toate proiectele ce pot contribui la creşterea calităţii vieții cetățenilor, pentru că doar formând o echipă putem contura un viitor frumos pentru întreg județul. Discuțiile purtate vor conduce la punerea în practică a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj, un document extrem de important la care am lucrat cu cei mai buni specialişti din domeniu. De comun acord, am stabilit că planul integrat va subsuma strategiile de dezvoltare ale municipiului, ale celor trei orașe, precum și ale comunelor sălăjene, și va cuprinde hărți, scheme, plan de situație și tabele cu explicațiile aferente. Sunt convins că prin demersurile noastre, Țara Silvaniei va avea o identitate proprie”.

În perioada imediat următoare, președintele Consiliului Județean Sălaj va avea întâlniri zonale pe această tematică și cu primarii de comune.