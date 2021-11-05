Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean, în Sălaj, 84 de unități de învățământ, adică: licee, școli, grădinițe sau creșe, conexe și învățământ particular își vor relua cursurile începând de luni, 8 noiembrie cu prezența fizică a elevilor, iar 29 vor trece în online.
În municipiul Zalău doar trei unități de învățământ vor face online, cel puțin o săptămână. Este vorba despre: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ZALĂU, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCHIO ” ZALĂU și LICEUL ORTODOX „SF. NICOLAE” ZALĂU.
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj recomandă cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic din grădinițe, școli și licee să se vaccineze pentru sănătatea lor, a celor din mediul familial, școlar și social. Astăzi, mai mult ca oricând, este absolut necesar ca procesul de învățământ să se desfășoare în sălile de clasă și în condiții cât mai aproape de normalitate, astfel încât elevii noștri să obțină rezultatele și performanțele școlare pe care ni le dorim cu toții. Suntem optimiști și mizăm pe înțelegerea, colaborarea și solidaritatea tuturor acelora care sunt direct implicați.
Situația centralizată la nivel de judet SĂLAJ, privind rata vaccinării la data de 05.11.2021
Denumire unitate de învățământ cu personalitate juridică Ponderea personalului vaccinat, raportat la numărul total al angajaților:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ 50.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ 52.17
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU 73.33
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALUNIȘ 61.11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI 64.71
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN 55.88
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR 68.75
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȘINCAI” BOBOTA 61.11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” BOCȘA 65.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ 64.52
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA 66.67
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI 58.33
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAMĂR 27.27
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC 50.00
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CEHU SILVANIEI 74.29
LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” CEHU SILVANIEI 87.50
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU” CEHU SILVANIEI 70.73
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GYULAFFY LASZLO” CEHU SILVANIEI 75.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD 51.72
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” CIZER 47.37
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU 63.64
LICEUL TEHNOLOGIC „CSEREY-GOGA” CRASNA 40.40
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARCUS AURELIUS” CREACA 85.71
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ 93.75
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC 70.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BREBAN” CRIȘENI 47.06
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJA 53.33
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN 64.71
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU 68.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FILDU DE MIJLOC 70.59
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 GÂLGĂU 61.11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÂRBOU 70.59
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” HALMĂȘD 47.83
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HERECLEAN 77.78
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” HIDA 79.55
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOROATU CRASNEI 36.68
LICEUL TEHNOLOGIC „IOACHIM POP” ILEANDA 67.35
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP 61.36
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEBUCU 72.73
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” JIBOU 63.83
LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU 85.19
LICEUL TEORETIC „ION AGÂRBICEANU” JIBOU 81.82
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” JIBOU 67.39
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA 80.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA 70.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARCA 69.44
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE 43.75
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID 23.53
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN CREȚU” NĂPRADEA 36.36
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRI MOR” NUȘFALĂU 45.59
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC 53.85
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI 63.04
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLOPIȘ 46.15
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MUNTEANU” POIANA BLENCHII 41.18
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA 48.48
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI 69.44
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RUS 76.92
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE DULFU” SĂLĂȚIG 85.71
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG 55.56
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNMIHAIU ALMAȘULUI 54.55
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCĂCEL” SOMEȘ ODORHEI 82.14
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC 72.09
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SZIKSZAI LAJOS” ȘAMȘUD 64.00
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG 65.71
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA 84.62
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI 53.49
COLEGIUL NAȚIONAL „SIMION BĂRNUȚIU” ȘIMLEU SILVANIEI 76.92
COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” ȘIMLEU SILVANIEI 75.61
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 ȘIMLEU SILVANIEI 60.71
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 ȘIMLEU SILVANIEI 65.52
LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN OSSIAN” ȘIMLEU SILVANIEI 68.57
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BATHORY ISTVAN” ȘIMLEU SILVANIEI 72.22
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” ȘIMLEU SILVANIEI 61.54
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI 72.34
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AURELIA ȘI LAZĂR COSMA” TREZNEA 72.73
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS 64.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂRȘOLȚ 80.95
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SPERANȚA” 64.15
COLEGIUL NAȚIONAL „SILVANIA” ZALĂU 90.41
COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU 80.00
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU 84.38
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” ZALĂU 71.43
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGĂ” ZALĂU 62.50
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LICURICI” ZALĂU 70.00
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ZALĂU 71.05
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ZALĂU 64.00
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ZALĂU 40.00
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCHIO ” ZALĂU 51.28
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICII ISTEȚI” ZALĂU 79.49
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” ZALĂU 78.57
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „AVRAM IANCU” ZALĂU 73.91
LICEUL DE ARTĂ „IOAN SIMA” ZALĂU 82.93
LICEUL ORTODOX „SF. NICOLAE” ZALĂU 39.13
LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” ZALĂU 89.39
LICEUL REFORMAT „WESSELENYI” ZALĂU 92.11
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU 85.96
LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL GELU” ZALĂU 83.78
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU COPOSU” ZALĂU 88.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR” ZALĂU 80.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” ZALĂU 67.74
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ZALĂU 75.53
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „POROLISSUM” ZALĂU 71.05
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU 64.91
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA 69.23
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZIMBOR 41.67
Total 65.95
CONEXE
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ 77.78
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ZALĂU 83.33
PALATUL COPIILOR ZALĂU 77.78
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ 81.08
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 71.43
CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA 100.00
TOTAL 81.90
ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
GRĂDINIȚA CREȘTINĂ „DAVID” ZALĂU 37.50
GRĂDINIȚA „SFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS” ZALĂU 66.66
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG ZALĂU 88.88
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” ZALĂU 85.71
TOTAL 69.69
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