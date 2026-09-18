Comisia Europeană a lansat un nou proiect de regulament destinat protejării minorilor în spațiul digital, numit EU KIDS Act. Inițiativa propune măsuri drastice, cum ar fi interzicerea totală a conturilor pe rele sociale pentru copiii sub 13 ani și verificări riguroase de vârstă, însă noile norme se află în faza de propunere și urmează să fie negociat la nivel european.

O inițiativă legislativă majoră la nivelul Uniunii Europene vizează transformarea radicală a modului în care minorii interacționează cu tehnologia și internetul. Comisia Europeană a adoptată oficial propunerea pentru un nou regulament, denumit EU KIDS Act, conceput special pentru a spori siguranța copiilor în mediul online. Este esențial de menționat că aceste măsuri nu au intrat încă în vigoare, proiectul urmând să parcurgă etapele de negociere și să dezbatere în cadrul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, formează finală putând suferi modificări. Strategia propusă stabilește praguri clare în funcție de utilizatorilor. Astfel, copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor mai avea dreptul de a deține conturi pe platformele de socializare. Pentru adolescenții cu vârste de 13 și 14 ani se va institui o etapă intermediară, aceștia putând accesa doar conturi speciale, create, monitorizate și gestionate direct de părinți sau de tutori, având funcționalități sever limitate. Conturile pe rețelele sociale vor deveni accesibile abia de la vârsta de 15 ani. Totuși, pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, platformele online vor fi obligate să mențină filtre stricte și cerințe speciale de securitate. Noile reglementări nu se limitează doar la rețelele de socializare, ci se vor aplica și platformelor de partajare video, jocurilor online, aplicațiilor de tip chatbot, asistenței virtuale bazate pe inteligență artificială, magazinelor virtuale și sistemelor de operare. Excepții de la regulă vor face doar platformele educaționale, enciclopediile online și publicațiile de știri digitale. O altă modificare de impact obligă furnizorii de servicii digitale pentru a verifica identitatea și persoana utilizator. This regulă se va aplica atât persoanele care care creează un cont nou, cât și celor care se îngrijesc dețin deja profiluri active pe aceste rețele, utilizând siguranța sistemului care garantează protejarea vieții private. Pentru platformele gigant, care înregistrează cel puțin 45 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună în spațiul comunitar, responsabilitatea va fi totală. Companiile vor fi obligate să demonstreze că noile caracteristici sunt sigure pentru copii înainte de a le lansa pe piață. Nerespectarea acestor obligații va atrage sancțiunile într-un termen accelerat de maximum 90 de zile, amenzile uriașe putând atinge până la 6% din cifra de afaceri anuală realizată la nivel mondial de companii vizate. Prin acest regulament unitar, forurile europene de cercetare să elimine pericolele hărțuirii, adicției digitale și accesului neautorizat la conținutul neadecvat.