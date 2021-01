Varsta de 18 ani este extrem de importanta, atat pentru proaspatul major din familie, cat si pentru parintii acestuia. Ziua cea mare se apropie cu pasi repezi, iar acest lucru inseamna sarbatorirea unuia dintre cele mai mari evenimente din viata unei persoane. Desigur, iti doresti ca darul pe care-l vei oferi copilului tau sa fie pe masura. Primul lucru la care se gandesc majoritatea parintilor este achizitionarea unei masini, insa inainte de a lua aceasta decizie, trebuie sa analizezi fiecare argument pro si contra.

Intretinerea unui autovehicul nu este o treaba usoara din punct de vedere financiar, mai ales daca unul dintre parinti are deja o masina personala. Mai mult, trebuie sa te asiguri ca cel mic cunoaste responsabilitatea care vine la pachet cu acest dar.

Iata ce TREBUIE sa faci inainte de a cumpara prima masina copilului tau!

Nu achizitiona o masina noua

Unui incepator nu ii va trebui niciodata o masina proaspat scoasa de pe banda de fabricare, mai ales din cauza faptului ca lipsa de experienta poate crea mici accidente rutiere. Un autovehicul nou nu este niciodata ieftin, nici reparatiile acestuia sau piesele de schimb. Tocmai de aceea, daca te-ai hotarat sa ii achizitionezi sarbatoritului primul autoturism, opteaza pentru unul second hand, care sa corespunda nevoilor voastre.

2.Asigura-te ca masina are toate dotarile puse la punct

Daca te-ai hotarat sa ii cumperi copilului tau o masina second hand, trebuie sa te asiguri ca are toate dotarile de care va avea nevoie: clima, airbag-uri, servodirectie, ABS, etc. De asemenea, inainte de a achizitiona un autovehicul, cere proprietarului posibilitatea de a merge cu el la un service, pentru a-i putea face o revizie completa.

Daca totul decurge asa cum trebuie, nu mai ai nevoie decat de cauciucuri adecvate. Chiar daca masina are deja unele in dotare, varianta cea mai sigura este sa achizitionezi un set nou. La Auto-Soft vei gasi o gama variata de anvelope de iarna, din care le poti alege pe cele potrivite. O masina stabila este esentiala pentru un incepator, mai ales daca nu are experienta condusului pe zapada.

3.Stai in dreapta cat timp conduce

Incepatorii sunt extrem de imprevizibili la volan, mai ales in primele luni de condus. Chiar daca au facut scoala de soferi, tu stii foarte bine ca fiecare autovehicul are particularitatile lui. Lungimea cursei pedalei de franare poate varia, la fel si cea a ambreiajului. De aceea, este indicat sa stai in drepta lui o perioada de timp in care ii oferi sfaturi si sa il ajuti sa deprinda cat mai multe abilitati.

Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa ii judeci constant modul de a sofa sau ca nu ai incredere in el, insa intotdeauna este mai bine sa previi o situatie neplacuta decat sa o lasi la voia intamplarii.

Asadar, inainte de a achizitiona o masina pentru copilul tau, asigura-te ca iei in calcul toate aspectele de mai sus. Siguranta lui si a celor din jur este cel mai important cadou.

Sursa foto: Shutterstock.com