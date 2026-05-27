Anunț important de utilitate publică pentru toți locuitorii municipiului Zalău. Societatea Coral Impex va demara o amplă campanie de dezinsecție pe raza întregului oraș, atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. Acțiunile de combatere a insectelor se vor desfășura la începutul lunii iunie, exclusiv în intervalul orar nocturn. Deoarece substanțele folosite sunt compuși chimici avizați de Ministerul Sănătății, autoritățile și prestatorul de servicii recomandă zălăuanilor o serie de măsuri stricte de precauție pentru a evita problemele medicale.

Măsuri de igienizare și confort urban în municipiul Zalău. În baza contractului de prestări servicii încheiat cu primăria, societatea Coral Impex informează cetățenii că în perioada 2 – 5 iunie 2026 va efectua acțiunea de dezinsecție pe raza domeniului public și privat al municipiului. Stropirile se vor realiza în fiecare seară, în intervalul orar 20:00 – 02:00, cu utilaje speciale de pulverizat.

Produsele utilizate pentru combaterea insectelor sunt avizate de Ministerul Sănătății și fac parte din gamele Cy 10, Sting, Cymina Super și Vectobac. Operatorii roagă cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice, să își ia toate măsurile de protecție pentru a nu intra în raza directă de acțiune a utilajelor pe străzi. De asemenea, proprietarii locuințelor care au ferestrele situate la o distanță de maximum 20 de metri față de aliniamentul stradal sunt sfătuiți să le țină închise pe toată durata aplicării tratamentelor nocturne.

În cazuri accidentale de inhalare sau contact cu substanțele, trebuie respectate cu strictețe măsurile de prim ajutor. La contactul cu pielea se recomandă spălarea imediată cu multă apă și săpun și scoaterea hainelor contaminate. Dacă substanțele ajung în ochi, clătiți abundent cu apă și consultați de urgență un medic specialist. În caz de inhalare, persoana afectată trebuie condusă imediat la aer curat și ținută în repaus. Foarte important, în caz de înghițire accidentală, nu se va induce sub nicio formă starea de vomă, ci se va solicita asistență medicală de urgență.

Zălăuanii care doresc informații suplimentare sau vor să sesizeze anumite probleme pot contacta direct punctul de lucru din Zalău al societății, la numărul de telefon 0260.65.42.86 sau prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție de operator.

Această campanie de anvergură reconfirmă faptul că sănătatea, siguranța și confortul urban al populației reprezintă o prioritate absolută atât pentru municipalitate, reprezentată prin primarul Florin Florian, cât și pentru operatorul Coral Impex, ambele entități unindu-și eforturile pentru a asigura un mediu curat și protejat în întregul municipiu, prin respectarea celor mai înalte standarde de igienă publică și siguranță chimică.