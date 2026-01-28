Coral Impex, o companie cu peste 30 de ani de experiență în domeniul serviciilor DDD (Dezinsecție, Deratizare, Dezinfecție) este un lider național în domeniul sănătății publice și igienei din România.

Într-o lume în care igiena și siguranța spațiilor în care trăim au devenit priorități absolute, alegerea unui partener de încredere pentru controlul dăunătorilor este esențială. Fondată în 1993, societatea Coral Impex s-a impus ca lider pe piața serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție din România, oferind soluții integrate pentru comunități sănătoase.

Cu o activitate ce se întinde pe mai bine de 30 de ani, Coral Impex nu este doar un furnizor de servicii, ci un etalon de calitate. Compania deține numeroase certificări internaționale și este membră a unor organizații de prestigiu precum British Pest Control Association , fapt ce garantează utilizarea celor mai sigure și eficiente metode de intervenție.

Coral Impex utilizează tehnologie de ultimă generație. Ceea ce diferențiază echipa Coral Impex este dotarea tehnică. Compania investește constant în utilaje de mare putere, atomizoare și substanțe de ultimă oră, aprobate de Ministerul Sănătății, care asigură o eficacitate maximă fără a pune în pericol sănătatea populației sau a animalelor de companie.

Siguranța sanitară a locuitorilor din Zalău este asigurată printr-un parteneriat între autoritățile locale, respectiv Consiliul Local al municipiului Zalău și Coral Impex, lider în servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție . Această colaborare, bazată pe un contract de delegare a serviciilor, garantează intervenții în tot municipiul , planificate pentru siguranța cetățenilor

În Zalău, Coral Impex desfășoară campanii pentru a ține sub control vectorii de boli. Activitățile principale includ:

-Dezinsecție terestră: Realizată frecvent (de exemplu, între orele 20:00 – 02:00) pentru combaterea insectelor zburătoare și târâtoare în spațiile deschise.

-Deratizare și larvicidare: Tratamente aplicate în puncte cheie din oraș pentru prevenirea rozătoarelor și distrugerea larvelor de țânțari.

-Tratamente fitosanitare: Protejarea zonelor verzi din municipiu împotriva dăunătorilor care pot afecta vegetația locală.

Eficiența acestor acțiuni în Zalău este susținută de utilizarea tehnologiei performante de ultimă generație. Echipa Coral Impex folosește echipamente profesionale și substanțe avizate de Ministerul Sănătății, asigurând tratamente care respectă normele europene de mediu și siguranță.

Angajamentul companiei față de Zalău este demonstrat prin stabilitatea colaborării și prin capacitatea de a răspunde rapid nevoilor orașului. Compania, fondată în 1993, are o experiență vastă și este recunoscută pe plan internațional prin apartenența la organizații precum British Pest Control Association.

Pe lângă campaniile publice, Coral Impex oferă soluții personalizate și pentru:

-Instituții de învățământ: Asigurarea igienei în școli și colegii din municipiu.

-Asociații de proprietari: Tratamente specifice în subsolurile blocurilor și spațiile comune.

-Persoane juridice: Parteneriate DDD pentru birouri și spații comerciale din Zalău.