Corona a câștigat prima Cupă a României din istorie, după ce echipa brașoveană a devenit în premieră campioană sezonul trecut, în ultimul sezon competițional al acestei echipe în Divizia A1 de volei masculin.

Corona a condus cu 1-0 la seturi (25-21). Zalăul a revenit în setul al doilea în care a condus cu 18-12 și 21-18, dar braşovenii nu au cedat și s-au impus cu 26-24. Setul 3 a fost unul fabulos, încheiat 33-31 pentru sălăjeni. Experiența elevilor lui Laurențiu Lică s-a dovedit decisivă în setul 4 câștigat cu 25-18, când, după mai bine de două ore și jumătate, Corona Brașov a câștigat trofeul.

Laurențiu Lică, artizanul succesului la Corona Brașov, a fost extrem de bucuros după câștigarea primului trofeu al sezonului.

„Mă așteptam la o finală echilibrată, extrem de grea și așa a și fost! Zalăul și-a vândut scump pielea. Au un grup puternic, au avut un retur fantastic în campionat și un parcurs foarte bun în Cupa României. Noi am avut momente dificile, dar am știut să trecem peste ele. Momentul psihologic a fost câștigarea setului doi în care am revenit de la 12-18. Este ceva extraordinar să câștig că antrenor în primul sezon titlul, iar în al doilea an să câștigăm și Cupa României. Este ceva unic pentru că acest trofeu este special pentru mine. Corona Braşov este calificată şi în finala Diviziei A1 în care se va duela cu Dinamo Bucureşti. Va fi o finală complicată și echilibrată. Avem timp doar astăzi să sărbătorim și apoi ne pregătim pentru finala campionatului cu Dinamo. Suntem campionii României, deci suntem favoriți. Dacă vom câștiga și campionatul vom sărbători șapte zile și șapte nopți”, a mai spus Laurențiu Lică.