Corona Brașov, vicecampioana României, a câștigat clar, în Polonia, în etapa a doua din grupa de EHF European League, pe terenul celor de la Zaglebie Lubin, scor 39-31.

Corona Brașov a debutat cu stângul în EHF European League, fiind învinsă de Dijon, scor 30-35, în primul meci al grupei D din EHF European League, săptămâna trecută, pe teren propriu. Și adversara din Polonia, Zaglebie Lubin, a pierdut primul meci, cu Viborg, scor 38-42.

Corona a făcut o partidă senzațională, meciul sezonului, subordonându-și adversarele la toate capitolele. S-a terminat 39-31, succes pentru Corona, primul în acest sezon, în grupa de EHF European League. Brașovencele sunt pe locul 3 în acest moment în clasament, cu 2 puncte, unul mai puțin decât primele două clasate, Dijon și Viborg.

MVP-ul partidei a fost desemnată Alisia Boiciuc, marcatoare a 5 goluri.

În cealaltă partidă a etapei, JDA Dijon – Viborg HK, scorul final a fost o remiză, 30-30. După primele două etape, cele două echipe conduc clasamentul, cu câte 3 puncte, urmate de Corona Braşov (2) şi Zaglebie Lubin (0).

La debutul în grupa D, Corona Braşov a pierdut cu JDA Dijon, scor 30-35, iar în etapa următoare va juca tot în deplasare, în 24 ianuarie, cu Viborg HK.

România mai este reprezentată în competiţie de Minaur Baia Mare, în grupa A, şi de Rapid Bucureşti, în grupa C.

Echipa Rapid Bucureşti a remizat, în deplasare, cu echipa croată Lokomotiva Zagreb, scor 28-28 (12-13), în etapa a II-a din grupa C a European League.

Rapid a debutat în grupa C tot cu o remiză, scor 32-32, cu Tertnes Bergen, iar în etapa a III-a va juca pe teren propriu, cu VfL Oldenburg, în 24 ianuarie.

Minaur Baia Mare a învins pe teren propriu, echipa ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 34-28 (19-15), şi este liderul grupei A din European League, după două etape (4 puncte).

La debutul în grupă, Minaur a învins formaţia norvegiană Larvik, scor 28-26, iar în etapa a III-a va juca în deplasare cu deţinătoarea trofeului, Thuringer HC, în 24 ianuarie.

Meciurile din faza grupelor sunt programate până în 22 februarie. Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).