Cupa României ajunge la Zalău după o finală incredibilă. Corona Brașov pierde trofeul la ”masa verde” și își cere scuze.

Moment istoric și plin de dramatism pentru voleiul sălăjean. SCM Zalău a cucerit Cupa României la Blaj, după o finală în care suspansul de pe teren s-a mutat în culisele regulamentului. Deși meciul a fost o luptă totală, trofeul pleacă spre Zalău din cauza unei erori tactice a brașovenilor.

Finala disputată în Sala Polivalentă din Blaj a fost un adevărat rollercoaster de emoții. Corona Brașov a câștigat primul set, dar SCM Zalău a dat replica imediat, adjudecându-și următoarele două manșe. Setul al patrulea a fost unul de infarct: zalăuanii a ratat două mingi de meci, iar Brașovul s-a impus dramatic, cu 34-32.

Totuși, bucuria Coronei a fost scurtă. S-a constatat că la scorul de 24-23 în setul patru, brașovenii au încălcat regula Federației Române de Volei, neavând în teren numărul minim de doi jucători români. Rezultatul? SCM Zalău a câștigat trofeul „la masa verde”, iar setul decisiv nu s-a mai disputat.

Clubul de sub Tâmpa a emis un comunicat oficial prin care își cere scuze suporterilor, punând eroarea pe seama tensiunii uriașe:

„Regretăm faptul că această finală nu s-a decis exclusiv pe teren, ci în urma unei erori umane. Este un moment dificil din care avem de învățat”, au transmis oficialii Coronei.

Bucuria câștigării Cupei trebuie însă gestionată rapid, deoarece miza se mută acum în sferturile de finală ale campionatului: SCM Zalău are moralul ridicat după ce a învins Rapidul cu 3-2 în primul meci al seriei. Returul decisiv pentru calificarea în semifinale are loc chiar mâine, 9 aprilie, la ora 20:00, în deplasare la București. Corona Brașov încearcă să spele rușinea din Cupă tot pe 9 aprilie, acasă, unde trebuie să întoarcă rezultatul de 1-3 din prima manșă cu Dinamo.

În celelalte sferturi, Steaua conduce Știința București (3-2 la general), iar Arcada Galați este în avantaj în fața Craiovei (3-1).

Indiferent de modul în care a fost obținută victoria, Cupa României se întoarce pe masa trofeelor la Zalău, confirmând încă o dată că în sport, disciplina și respectarea regulamentului sunt la fel de importante ca execuțiile din teren.