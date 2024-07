Corona Brașov, campioana României la volei masculin, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Echipa brașoveană antrenată de Laurențiu Lică, se va duela cu Radnik Bijeljina din Bosnia Herțegovina. Prima partidă este programată între 17 și 19 septembrie în Bosnia, iar returul se va desfășura o săptămână mai târziu la Brașov.

Dacă echipa brașoveană va trece de primul tur preliminar, în turul doi vor fi turnee de câte 3 echipe, iar câștigătoarea va merge în turul 3 preliminar, ultima etapa pentru intrarea în grupele principale ale Ligii Campionilor.

România va fi reprezentată de 5 echipe în sezonul 2024-2025 al cupelor europene la volei masculin. Vicecampioana Arcada Galaţi şi deţinătoarea Cupei României, Rapid Bucureşti, s-au înscris în Cupa CEV, iar în Challenge Cup vor juca Dinamo Bucureşti şi SCM Zalău.

CSM Arcada Galați va întâlni în 16-imile de finală din CEV Cup poate cea mai puternică grupare italiană, una dintre marile forțe ale continentului, Trentino Volley, care a încheiat stagiunea trecută din peninsulă pe poziția a patra în ciuda faptului că terminase prima la finalul sezonului regular.

Trentino este nimeni alta decât deținătoarea trofeului CEV Champions League.

Meciurile vor avea loc pe 12-14 noiembrie, turul, și pe 19-21 noiembrie, returul.

Sergiu Stancu, antrenor CSM Arcada, după tragerea la sorți de astăzi din CEV Cup: „Când ajungi să joci direct cu deținătoarea trofeului CEV Champions League, adică Trentino, nu îți mai trebuie altă motivație. Dacă anul acesta nu mai mergem în Liga Campionilor, iată că vin adversarii de acolo după noi. Anul trecut am jucat cu Lube, și am reușit să batem pe teren propriu, acum vom întâlni tot o echipă din Italia, pe cea mai bună din Europa. A câștigat cel mai râvnit trofeu, însă nu va juca tot în Champions deoarece a pierdut în play-off-ul campionatului și a terminat pe locul 4. De aici înțelegem și la ce nivel e competiția din peninsulă. Am jucat cu Lube, însă Trentino e peste, o spune performanța cu care a încheiat sezonul european, un adversar de mare calibru și mă bucur că putem aduce iarăși o echipă de top la Galați pentru publicul nostru minunat. Trentino e clar favorită, dar acest lucru ne motivează să dăm totul în această dublă de cinci stele. E ca și cum, la fotbal, Real Madrid ar veni să joace cu reprezentanta României, e o șansă imensă. Cred că la meciul de la Galați Sala Sporturilor va fi neîncăpătoare.”