În prima manșă din turul 1 preliminar al Europa League, Corvinul a spulberat Paksi FC, în deplasare , cu scorul de 4-0, după un gol al lui Sergiu Buș și o triplă a lui Marius Lupu.

În prima manșă din turul 1 preliminar al Europa League, Corvinul a spulberat Paksi FC, în deplasare , cu scorul de 4-0, după un gol al lui Sergiu Buș și o triplă a lui Marius Lupu.

Având în vedere că la Hunedoara nu există un stadion omologat pentru meciuri europene, returul dintre Corvinul și Paksi se va disputa la Sibiu.

Având în vedere victoria la scor din tur, Corvinul Hunedoara este mare favorită pentru calificarea în turul 2 preliminar din Europa League, acolo unde adversară ar urma să fie Rijeka, vicecampioana Croației.

Înaintea returului de la Sibiu, Balint Vecsei, mijlocașul lui Paksi FC, a vorbit despre meci, explicând că echipa va lupta până la fluierul final, chiar dacă șansele de a întoarce soarta calificării sunt destul de mici.

„Nimeni nu se aștepta la această înfrângere, sper să ne revenim la timp și să ne întoarcem pe drumul cel bun. Am jucat slab, plictisitor, am făcut câteva greșeli foarte mari, oaspeții au câștigat pe merit. Mai există speranță, dar șansele să întoarcem scorul în manșa secundă sunt minime. Vom da tot ce e mai bun. Avem o misiune dificilă, trebuie să luptăm pentru onoarea noastră și pentru fani”, a declarat jucătorul, potrivit nemzetisport.hu.

Tehnicianul Florin Maxim a declarat, în conferinţa de presă a Corvinului, că vrea ca jucătorii săi să fie cu picioarele pe pământ deoarece va fi cu totul alt meci faţă de cel din tur.

„Va fi un alt meci. După cum știm, am reușit să câștigăm în deplasare la un scor bun pentru noi, 4-0, însă știm că ne va aștepta cu totul un alt meci. Băieții au înțeles că partida a stat pe o muchie de cuțit, iar detaliile au făcut diferența, fiind mai în joc decât echipa adversă. De asta am fost câștigători. Nu am avut timp să ne bucurăm. Este o dublă manșă și știm că trebuie tranșat și această partidă retur. Normal că ne dorim victoria, vom juca cu un stadion plin, însă le-am transmis și jucătorilor că trebuie să fim cu picioarele pe pământ”, a declarat tehnicianul „echipei de sub furnale” înainte de returul cu maghiarii de la Paksi, vicecampioana și câștigătoarea Cupei Ungariei.