Veste de coșmar pentru Radu Drăgușin după ce s-a accidentat in meciul pe care Tottenham l-a castigat în Europa League. Fotbalistul român va reveni pe teren abia în toamnă, acest sezon fiind deja încheiat pentru el.

Radu Dragusin s-a accidentat in meciul pe care Tottenham l-a castigat joi in fata lui Elfsborg, în Europa League, scor 3-0. Cel mai rău scenariu s-a confirmat, iar internaționalul român a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate. După 22 de meciuri consecutive în care a fost trimis pe teren din primul minut, Drăgușin a fost lăsat pe banca de rezerve la partida din Europa League. A fost trimis pe teren după pauză, iar la 20 de minute distanță a suferit o accidentare la genunchi.

Fotbalistul român a fost supus unui control medical, iar veștile sunt cele mai rele. Fotbalistul român va reveni pe teren abia în toamnă, acest sezon fiind deja încheiat pentru el. Radu Drăgușin a jucat 28 de meciuri în toate competiţiile pentru Tottenham, fără gol sau pasă decisivă. Este o veste proastă și pentru selecționerul Mircea Lucescu, cel care nu-l va putea utiliza pe acesta în meciurile din primăvară și vară, din preliminariile Campionatului Mondial, cu Bosnia, San Marino, Austria și Cipru. În cel mai bun caz, ar putea reveni abia la meciul cu Cipru, programat pe 9 septembrie. Tottenham urmează să facă un anunț oficial în scurt timp.

Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, a oferit detalii despre situația medicală a românului. Diagnosticul nu era cunoscut în acel moment.

„Chiar acum e la doctor, îl evaluează, o să comunice oricum Tottenham în curând diagnosticul. Nu știu dacă e ruptură de ligamente încrucișate, sunt speculații, așteptăm. Se poate să fie și asta, până nu vede doctorul specialist nu știm. Probabil a văzut deja ce are, dar încă e perioada de transferuri. Suntem pregătiți în ambele cazuri, și dacă e bine, și dacă e rău. Suntem pregătiți să ne revenim mental, și dacă se întâmplă ce-i mai rău, Doamne ferește. Nu e sfârșit de lume, o să revină tare, mai puternic. Oricare ar fi verdictul suntem pregătiți. Dacă renunță la el trebuie să-i dea banii pe cinci ani de contract, nu e cazul. A jucat mult, dar nu cred că poți să dai vina pe asta. El și-a făcut datoria, s-a acumulat oboseală, e un campionat cu intensitate mare. A jucat 20 de meciuri în trei luni. Dacă se confirmă faptul că e ruptură e o chestie de ghinion, nu cred că are legătură cu faptul că a jucat mult. Un pic de stres pe organism s-a pus probabil, când joci atâtea meciuri. I-am zis să se protejeze. Are de stat patru-șase luni sau își revine mai devreme dacă se confirmă diagnosticul. Nu e singur împotriva tuturor ca Rapidul, n-o ia de la capăt, dar deocamdată el e la Tottenham, e jucător de națională”, a explicat Manea, pentru Digi Sport.