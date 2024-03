Comitetul Olimpic și Sportiv Român a aniversat 110 ani de la înființare. În prezența președintelui Mihai Covaliu și a președintei Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, sub privirile multor nume emblematice ale Mișcării Olimpice din România, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a organizat un eveniment special pentru a celebra această dată.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a aniversat 110 ani de la înființare. Cu această ocazie, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a organizat un eveniment la care au fost prezenți foști mari sportivi olimpici, printre care Dan Grecu și Viorica Viscopoleanu, care au primit Colanul de Aur din partea forului condus de Mihai Covaliu. În frunte cu președintele Mihai Covaliu și Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, și sub privirile multor nume emblematice ale Mișcării Olimpice din România, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a organizat un eveniment special pentru a celebra această dată.

Prima care a primit această distincție a fost Viorica Viscopoleanu, acum în vârstă de 84 de ani, campioană olimpică la săritura în lungime în 1968 la Jocurile Olimpice din Mexico City. Atunci, fosta atletă stabilea și un record olimpic şi mondial, reușind o săritură de 6,82 m.

Viscopoleanu a participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice: Tokyo 1964, Mexico City 1968 și Munchen 1972. De asemenea, a fost campioană europeană la săritura în lungime în 1970 la Campionatul European în sală, și are în palmares alte 4 medalii la Campionate Europene: 1 argint (la CE) și 3 medalii de bronz (la CE în sală).

Al doilea premiat al zilei a fost Dan Grecu, acum în vârstă de 73 de ani, legendă a clubului CS Dinamo. Acesta este primul campion mondial din istoria gimnasticii masculine românești, titlu cucerit la Varna, în 1974, la inele, aparatul său preferat.

În 1975 a câștigat titlul european, la Berna, iar în 1976 a luat bronzul la Jocurile Olimpice de la Montreal. Are în palmares 3 medalii: 1 aur, 1 argint, 1 bronz la Mondiale și 2 medalii europene: 1 aur și 1 argint.

De asemenea, acesta a și antrenat naționala masculină a României, cu care a câștigat bronzul olimpic în 2004, bronzul mondial în 1995 și aur european în 2002 și 2004.

„Gimnastica a fost viața mea, am trăit ca sportiv pentru a câștiga și ca antrenor pentru a crea echipe. Le sunt recunoscător celor care mi-au fost alături în carieră, familiei și sportivilor, pentru că au înțeles că munca bate talentul. Am participat la 9 ediții ale Jocurilor Olimpice: 3 ca sportiv, 3 ca antrenor și 3 ca arbitru internațional. Văd în sală sportivi de-ai mei care au realizat rezultate de excepție și cărora le mulțumesc. Gimnastica a fost viața mea. Am făcut totul pentru a demonstra că talentul este sub muncă.” – a transmis Dan Grecu.