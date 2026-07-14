Universitatea Craiova își confirmă statutul de forță absolută în fotbalul românesc. Oltenii au deschis noul sezon 2026-2027 exact așa cum l-au închis pe cel precedent: ridicând un trofeu deasupra capului. Într-o atmosferă incendiară pe stadionul Ion Oblemenco, elevii lui Filipe Coelho s-au impus în fața rivalilor de la Universitatea Cluj în Supercupa României, după un meci de un dramatism total, decis la loviturile de departajare.

Sezonul trecut le-a găsit pe cele 2 formații în dueluri directe pentru titlu și Cupa României, ambele trofee ajungând în vitrina oltenilor. Istoria s-a repetat în primul meci oficial al noului an competițional. Prima repriză a fost adjudecată clar de campioni, însă Șepcile Roșii, antrenate de Cristiano Bergodi, au echilibrat spectaculos partida în partea a 2-a. Câștigătoarea s-a decis la penalty-uri, unde sângele rece al gazdelor a făcut diferența, Craiova impunându-se cu scorul de 5-4.

Este al 3-lea trofeu consecutiv adjudecat de olteni în fața clujenilor în meciurile cu miză uriașă. Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a recunoscut neșansa echipei sale la loteria penalty-urilor, dar a ținut să transmită un mesaj pozitiv, catalogând parcursul clubului drept cel mai bun din istorie, chiar și fără un grup masiv de finanțatori în spate. Constantea a respins ideea unui complex în fața Craiovei, punând eșecul pe seama inspirației de moment a adversarilor, cărora le-a urat succes în drumul spre grupele Champions League.

De cealaltă parte, tehnicianul portughez al Craiovei, Filipe Coelho, a explicat cheia succesului și a subliniat că loviturile de departajare țin strict de antrenament și concentrare, nu de noroc. Pentru olteni nu este însă timp de sărbătorit. Gândul antrenorului se îndreaptă deja către returul de foc din preliminariile Ligii Campionilor împotriva celor de la Vitebsk, unde Craiova pornește ca favorită certă după victoria cu 4-1 din prima manșă. Obiectivul principal rămâne integrarea noilor jucători în echipă și gestionarea efortului pentru o calificare istorică în grupele celei mai importante competiții europene.