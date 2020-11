Am analizat cu atenție tot ce s-a întâmplat în politica românească, de la revolutie până astăzi. Ar trebui să facem toți acest exercițiu, pentru a vedea cine a fost cu noi și cine împotriva noastră. Sunt perioade în care ne-a mers bine tuturor, pentru că am avut o colaborare bună cu Guvernul, chiar dacă au existat discuții aprinse, uneori și proteste – dar am mers la negocieri și lucrurile s-au rezolvat.

Așa este normal în democrație. Din păcate, ceea ce vedem că se întâmplă astăzi nu mai are nicio legătură cu normalitatea.

Noi, transportatorii, trebuie să fim în continuare uniți, pentru a putea să supraviețuim și în viitor, pe piața liberă. Cei care au guvernat țara în ultimii 4 ani – PSD și PNL – nu au făcut nimic pentru noi, transportatorii. Cea mai neagră perioadă a-nceput în actuala guvernare PNL. Noi, cu toate activitățile conexe – școli de șoferi, taxi, service-uri, institute de formare profesională – am adus la bugetul statului peste 15% din PIB, fără a avea niciun fel de facilitate.

Mai mult, în Parlament, PMP și USR-PLUS au promovat legi și modificări împotriva transportului cu capital integral românesc. S-au promovat grupuri de interese și mari afaceri internaționale care așteptau să intre pe piața românească, după ce ne falimentează pe noi.

Să nu uităm cât ne-a dezamăgit PMP, care, în 2016 nu ar fi ajuns în Parlament fără sprijinul nostru.

Singurii care au rămas fără pată, în relația cu noi, transportatorii, iar pentru viitor văd că au venit cu un program concret de relansare economică a țării, sunt cei de la PRO România. Iar în guvernările lui Victor Ponta ne-a fost bine. Tuturor întreprinzătorilor români ne-a fost bine, pe vremea când prim ministru era Victor Ponta.

Eu votez PRO România.

Gândiți-vă bine la tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, la situația în care am ajuns astăzi și la ce program de guvernare are fiecare partid, pentru că pe 6 decembrie este șansa noastră să-i aducem în Parlament și la guvernare pe cei care vor și pot să ne ajute să ieșim din această criză!