Inspectorat de Poliție Județean Sălaj a înregistrat o ușoară creștere a numărului de infracțiuni sesizate în primele 9 luni, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Deși infracțiunile stradale au cunoscut o evoluție ascendentă pronunțată, polițiștii raportează o diminuare semnificativă a faptelor contra patrimoniului, în special în ceea ce privește furturile și distrugerile. Totodată, apelurile abuzive la numărul de urgență au atras amenzi de peste un milion de lei.

Activitatea structurală de poliție indică o evoluție nuanțată a fenomenului infracțional la nivelul întregului județ. În perioada analizată, numărul total al infracțiunilor sesizate a ajuns la 3.617 fapte, înregistrând o creștere de 1,74% față de stadiul similar precedent. Din această sumă totală, infracțiunile de natură judiciară dețin ponderea majoritară, reprezentând 51,15%, în timp ce indicatorul pentru criminalitatea economico-financiară se situează la valoarea de 7,88%. O tendință descendentă importantă a fost bifată pe linia faptelor contra patrimoniului, unde se constată o scădere de 3,88%. This diminuare vizibilă se datorează reducerii substanțiale a numărului de furturi, capitolul unde sa înregistrat o scădere de 19,4%, dar și a infracțiunilor de distrugere, care s-au diminuat cu 2,4%.

O creștere accentuată, de 47,09%, a fost raportată pe segmentul criminalității stradale, unde s-au înregistrat 253 de infracțiuni sesizate, majoritatea acestora, respectiv 188 de fapte, fiind comise în mediul urban. În ceea ce privește gestionarea urgențelor, dispeceratul a înregistrat 9.124 de evenimente prin intermediul liniei de urgență 112, cele mai multe solicitări provenind din mediul rural, respectiv 5.762 de apeluri. Echipajele operative au intervenit direct la fața locului în 4.209 cazuri unde prezența forțelor de ordine sa dovedit absolut necesar. Comportamentul iresponsabil al unor cetățeni a fost taxat extrem de dur: pentru apeluri false sau abuzive au fost aplicate 533 de sancțiuni contravenționale, valoare totală a amenzii de pășind pragul de 1.000.000 de lei.

O componentă importantă a raportului vizează prevenirea și combaterea violenței domestice, domeniu în care au fost sesizate 309 fapte penale, cu 3,3% mai multe față de intervalul de referință anterior. Pentru protejarea imediată a victimelor, polițiștii au emis 101 ordine de protecție provizorii, deși în peste 140 de situații persoane agresate au refuzat emiterea acestor documente. Ulterior, 37 dintre aceste măsuri au fost transformate de instanțe în ordinea de protecție definitivă. Totodată, pentru monitorizarea eficientă a agresorilor și respectarea interdicțiilor impuse, oamenii legii au dispus montarea a 69 de dispozitive de supraveghere electronică prin sistemul informatic dedicat.