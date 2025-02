Crin Antonescu a făcut un pas important în cariera sa politică, anunțând oficial candidatura pentru funcția de președinte al României.

Crin Antonescu şi-a lansat oficial candidatura pentru alegerile prezidenţiale 2025. În cadrul unui eveniment în care a subliniat importanța acestui moment crucial pentru viitorul țării, Antonescu a declarat că, începând de astăzi, sunt deschise listele pentru strângerea semnăturilor de susținere, iar cetățenii interesați pot vizita site-ul oficial al candidatului, crinantonescu.ro, pentru a se alătura proiectului său.

”Eu cred ca alegerile prezidentiale care urmeaza sunt, in fond, o mare alegere intre Romania inainte sau Romania inapoi.Alianta noastra este o optiune majora pentru o Romanie occidentala, democratica, o Romanie a secolului 21 si nu pentru o Romanie care sa priveasca inapoi, pentru o Romanie e obscurantismului si a intoarcerii la vremuri pe care nu le mai vrem niciodata revenite in destinul nostru”

„România, înainte” este sloganul sub care Crin Antonescu își propune să conducă țara, cu un mesaj clar de unitate și progres.

Antonescu a subliniat că, în fața unei alegeri vitale pentru destinul național, este pregătit să își asume responsabilitatea unui mandat dificil, dar esențial pentru viitorul României.

Unitatea politică din spatele candidaturii sale, sprijinită de coaliția PSD-PNL-UDMR, îi conferă încredere că, alături de aceste forțe politice, poate adresa provocările economice și sociale ale României.

Unul dintre angajamentele cheie ale candidatului este construirea unei Românii mai puternice, „o Românie occidentală, democratică”, și nu una marcată de obscurantism și stagnare. Crin Antonescu a subliniat că va lupta nu doar pentru fiecare vot, dar și pentru a crea o viziune unitară care să reflecte dorințele și nevoile cetățenilor din întreaga țară.

”Voi lupta pentru a obtine voturile romanilor in speranta ca voi putea fi un presedinte puternic dar in acelasi timp un presedinte care va incerca sa uneasca cea mai mai mare parte a romanilor, care sa incerce sa dea un profil, o directie si o forta noua acestei natiuni, un presedinte care sa nu treaca cu vederea greseli, neajunsuri, intarzieri, dar care sa nu fie un vanator de tapi ispasitori, un presedinte care sa-si asume alaturi de celelalte institutii, cu toate celelalte forte politice, raspunderea pentru evolutia Romaniei de acum inainte. Stim cu toti ca nu va fi usor, stiu foarte bine ca nu va fi un mandat usor.Sunt in fata dvs, alaturi de aceste forte politice, pentru a angaja responsabilitatea in ceea ce priveste apararea valorilor pe care Romania trebuie sa le pastreze si in acelasi timp pentru a angaja schimbarile pe care noi toti trebuie sa le facem pentru a merge cu adevarat inainte”