România se pregătește intens pentru găzduirea Campionatului European de handbal feminin din această iarnă. În acest context, selecționerul Ovidiu Mihăilă a dezvăluit că a demarat discuțiile cu pivotul CSM București, Crina Pintea, pentru a o convinge să revină asupra deciziei de retragere. Evoluția excelentă a sportivei din finala mică a Ligii Campionilor l-a determinat pe tehnician să facă tot posibilul pentru a o avea în lot la turneul final.

Campionatul European de handbal feminin se va desfășura în perioada 3-20 decembrie 2026, iar România va fi una dintre gazdele acestei competiții de anvergură, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Meciurile programate în țara noastră se vor disputa în sălile din Oradea și Cluj-Napoca, unde tricolorele vor avea o misiune extrem de dificilă. România face parte din Grupa B, o grupă de foc în care se va duela cu reprezentativele din Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Pentru a face față duelurilor de la turneul final, selecționerul Ovidiu Mihăilă dorește să aducă mai multă forță și experiență în lot. Principala sa țintă este Crina Pintea, pivotul de clasă mondială care a anunțat că se retrage de la prima reprezentativă la finalul anului 2023. Prestația ei solidă din finala mică a Ligii Campionilor de la Budapesta, unde a marcat 5 goluri pentru CSM București, l-a convins pe selecționer că jucătoarea în vârstă de 36 de ani este indispensabilă în acest moment. Ovidiu Mihăilă a confirmat că a avut deja o primă discuție cu sportiva și s-a arătat optimist, considerând-o pe Crina deschisă și receptivă la această propunere.

Pentru fanii din județul nostru, revenirea Crinei Pintea are o semnificație aparte. Pivotul naționalei a fost descoperit de renumitul tehnician Gheorghe Tadici, considerat cel mai mare descoperitor de talente din handbalul românesc. Alături de antrenoarea secundă Elena Tadici, acesta i-a ghidat primii pași pe semicerc, iar Crina Pintea s-a consacrat la HC Zalău, echipă unde a evoluat timp de mai multe sezoane și care a propulsat-o spre marea performanță. Deși Pintea a anunțat anterior că sezonul competițional 2026-2027 va fi ultimul din cariera sa profesionistă, ea a lăsat recent o portiță deschisă pentru o eventuală revenire sub tricolor. După retragerea definitivă a Cristinei Neagu, experiența internațională a Crinei, acumulată încă de pe vremea când îmbrăca tricoul Zalăului, ar reprezenta un impuls uriaș pentru moralul și forța de atac a echipei naționale.

Prin această posibilă revenire a Crinei Pintea la echipa națională pentru turneul final din iarnă, handbalul românesc își poate recupera nu doar cel mai puternic pivot, ci și spiritul de luptă format la școala de handbal de la HC Zalău, demonstrând încă o dată că munca depusă în județul nostru de soții Tadici continuă să lase o amprentă de neșters la cel mai înalt nivel european.