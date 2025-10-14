Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj. Acesta a declarat, că a ajuns la un acord cu patronul Neluțu Varga pentru rezilierea contractului.

Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj. Președintele clubului din Gruia a oferit o primă declarație , conform Fanatik.

”Cristi Balaj va pleca de la CFR Cluj! Președintele clubului din Gruia, care a contribuit la performanța „feroviarilor” din ultimii ani, va face pasul in spate, a declarat patronul Neluțu Varga.

Cristi Balaj urmează să rezilieze oficial cu echipa patronată de Neluțu Varga.

Oficialul clubului alb-vișiniu a declarat, că a ajuns la un acord cu patronul Neluțu Varga pentru rezilierea contractului.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare. Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes. M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj, conform aceleiași surse.

Neluțu Varga a oferit o primă reacție, după plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj. Patronul din Gruia susține că a avut o colaborare excelentă cu fostul conducător al clubului alb-vișiniu.

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez. Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Neluțu Varga.

CFR Cluj nu se grăbește în alegerea unui nou președinte, după plecarea lui Cristi Balaj. Neluțu Varga a dezvăluit că va lua o decizie în zilele și săptămânile următoare. Patronul din Gruia vrea cu orice preț să facă cea mai bună alegere.

„Nu știu cine va veni președinte la CFR Cluj pentru că Balaj nu pleacă pentru ca mâine CFR Cluj să aibă un alt președinte. O să mă gândesc în zilele și săptămânile următoare și o să iau decizia cea mai bună pentru club”, a mai spus Neluțu Varga.

De altfel, Cristi Balaj a mai vrut să plece de la CFR Cluj. Acest lucru s-a întâmplat chiar la startul sezonului. Fostul oficial al formației din Gruia a fost complet dezamăgit de înfrângerea rușinoasă suferită de ardeleni în Conference League, cu 2-7, în fața celor de la Hacken.

Atunci, Balaj mărturisea că eșecul din cupele europene l-a afectat mult. Neluțu Varga l-a întors din drum, dar aventura fostului arbitru român la CFR Cluj se încheie acum. Rămâne de văzut dacă va intra la conducerea unui alt club sau își va lua o perioadă de pauză.

„Nu vreau să comentez acest subiect. Sunt informații confidențiale. Nu ar fi corect să discut despre acest subiect. E un moment greu, sper să-l depășim pentru că suporterii nu merită. Și nu merită mulți care sunt atașați de această echipă”, spunea atunci Cristi Balaj.

Cristi Balaj a ajuns la CFR Cluj pe data de 4 noiembrie 2021. În cei aproape patru ani petrecuți în Gruia, fostul arbitru a pus mâna pe două titluri de campion, o Cupă și o Supercupă, alături de Neluțu Varga, acționarul majoritar al clubului din Ardeal.