Cristina Neagu a marcat golul 1000 în Champions League, în meciul cu Bietigheim. Superstarul de la CSM Bucureşti, care a fost convocată pentru prima data la un Campionat Mondial la doar 19 ani de antrenorul Gheorghe Tadici, poate depăşi în acest sezon recordul înregistrat vreodată.

Cristina Neagu este una dintre cele mai bune handbaliste din toate timpurile. Sportiva în vârstă de 34 de ani are un sezon foarte bun la CSM Bucureşti, echipă deja calificată direct în sferturile de finală din EHF Champions League.

În meciul care s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute, cu Bietigheim, Cristina Neagu a înscris golul cu numărul 1000 în Champions League. Interul stânga a marcat cu un minut înainte de finalul meciului, fiind aclamată la scenă deschisă de fanii români care au fost în sala din Ludwingsburg.

CSM Bucureşti este cea mai în formă echipă din Europa în acest sezon. Cu doar o înfrângere în toate competiţiile, elevele lui Adrian Vasile sunt pe primul loc atât în Liga Florilor, cât şi în grupa din Liga Campionilor. Iar Cristina Neagu are un mare merit în acest parcurs fenomenal al echipei . A ajuns la borna de 1000 de goluri în Champions League şi este foarte aproape de a deveni cea mai bună marcatoare all-time, încă din acest sezon.

Anita Gorbitz are 1016 reuşite în cea mai importantă competiţie intercluburi, astfel că sportiva noastră mai are nevoie de 17 goluri în competiţie. CSM Bucureşti mai are două meciuri în faza grupelor, iar apoi va juca direct în sferturi. Însă gândul tuturor se duce la Final Four, acolo unde echipa lui Adrian Vasile vrea să revină pentru prima dată după cinci ani.

Însă, pentru a atinge aceste borne fabuloase, Cristina Neagu a avut de trecut câteva cumpene. Iar multe dintre ele au părut imposibil de depăşit, încă de la o vârstă fragedă. Gheorghe Tadici, acest descoperitor de talente, dar și Mariana Târcă , au fost printre primii oameni de handbal care şi-au dat seama de talentul special al Cristinei.

Mariana Târcă a luat-o la Rulmentul Braşov în 2006, în timp ce Gheorghe Tadici a avut curajul de a o convoca la Campionatul Mondial din 2007, după ce a impresionat în echipa secundă a României, la trofeul Carpaţi. Avea doar 19 ani. Ulterior, Gheorghe Tadici a fost cel care a descoperit și cultivat talentul jucătoarei Crina Pintea, pe care efectiv a învățat-o ” primii pași ” în terenul de handbal.

Revenind la Cristina Neagu, în 2009 a făcut pasul la Oltchim Râmnicu Vâlcea şi a impresionat încă de la primul sezon jucat în Liga Campionilor. A mers cu echipa vâlceană până în finala competiţiei, pierdută însă în faţa lui Viborg. În 2010 a câştigat deja primul titlu de “cea mai bună handbalistă a lumii”.

Cristina Neagu a ajuns la 1000 de goluri în Liga Campionilor, iar în urmă cu două luni, la Campionatul European, a bătut un alt record. Este şi cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene, atât la masculin, cât şi la feminin. La această ediţie l-a depăşit pe Gudjón Valur Sigurdsson (288 de goluri).

Anul 2023 se poate dovedi fructuos la nivel de club. CSM Bucureşti este calificată direct în sferturile Ligii Campionilor şi va fi favorită pentru calificarea în Final Four, indiferent de adversar. Până acum, este un sezon fabulos pentru echipa bucureşteană şi pentru Cristina Neagu, care, în ciuda dificultăţilor întâlnite în carieră, bate record după record în handbal. Felicitări Cristina Neagu și mult succes în continuare!