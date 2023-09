Federația Europeană de Handbal, a anunțat că handbalista Cristina Neagu a fost amendată cu 4.000 de euro pentru declarațiile date după meciul CSM București – Team Esbjerg din Champions League, meci încheiat cu scorul de 31-33. Românca a arătat atunci că au avut parte de un arbitraj care pur și simplu nu le-a permis să își facă jocul în teren.

Federația Europeană de Handbal, a anunțat că handbalista Cristina Neagu a fost amendată cu 4.000 de euro pentru declarațiile date după meciul CSM București – Team Esbjerg din Champions League, scor 31-33. Cristina Neagu, jucătoarea echipei CSM București, a fost suspendată un an de la declarații în această perioadă aflându-se și sub un termen de încercare riscând o pedeapsă mult mai aspră.

„S-a constatat că jucătoarea a manifestat un comportament care încalcă principiile fundamentale ale principiului fair-play-ului. Prin urmare, s-a decis că va fi obligată să plătească o amendă de 4.000 de euro, ca urmare a folosirii unui limbaj față de arbitrii EHF. Jumătate din amenda a fost aplicată cu suspendare, sub rezerva unei perioade de probă de un an începând de la data prezentei hotărâri. O contestație poate fi depusă la Curtea de Apel EHF în termen de șapte zile”, a anunțat Federația Europeană de Handbal.

Motivul: declarațiile vizavi de arbitrajul din meciul CSM București – Esjberg, din returul Ligii Campionilor la handbal feminin. Decizia este cu drept de recurs.

„Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, ok, eu nu cred. Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm, 7 contra 9 nu poți juca handbal. De la începutul meciului efectiv au arbitrat într-o singură direcție, în special în a doua repriză, au închis meciul în repriza a doua cu tot felul de decizii ciudate, nu am primit faulturi, toate mingile s-au întors la Esbjerg, totul s-a încununat cu acele două cartonașe roșii, cel puțin la Arntzen. S-a arbitrat într-o singură direcție. Cu sistemul nu poți să te lupți.În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc. Este hoție pe față, trăim această hoție pe teren propriu, eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final 4, dar 7 contra 9… E greu să lupți contra sistemului”, spunea Cristina Neagu, după CSM București – Esbjerg 31-33.