Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a anunțat că se va putea baza în 2022 pe căpitanul „tricolorelor”, Cristina Neagu.

Cristina Neagu, în vârstă de 33 de ani, nu a făcut parte din lotul echipei naționale pentru Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania desfășurat în perioada 1-20 decembrie 2021.

Pentru România urmează meciuri din preliminariile Campionatului European din 2022, iar primul adversar este Danemarca, formație pe care o întâlnim în dublă manșă, prima dată la Mioveni, la începutul lunii martie.

“Sunt multe aspecte din jocul nostru care au fost pulsuri după Campionatul Mondial, am făcut pașii corecți în absența Cristinei, nivelul nostru o să crească având-o acum înapoi. Este nevoie în același timp de lucrurile de bază: dorința de a te sacrifica jucând în tricoul României, plăcerea de a trăi responsabilitatea jocului în tricoul naționalei. Mă bucură reîntoarcerea Cristinei la echipa națională și de acum încolo trebuie să muncim să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Paris.

Îmi plac provocările și adversarii puternici, nu există scurtături către vârful piramidei. Danemarca este foarte puternică, vine din spate această echipă și va fi o forță în următorii ani, au jucătoare cu experiență internațională și vârstă bună. Nu există motivație mai bună decât să-i bați pe cei mai buni”, a spus Adrian Vasile.

Cristina Neagu a debutat acum 15 ani pentru echipa națională. A obținut două medalii de bronz: la Campionatul Mondial din 2015 și la Campionatul European din 2010.

Campionatul European de handbal feminin din 2022 va fi organizat în perioada 4-20 noiembrie, în Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru.

În grupa 2 a preliminariilor, România ocupă locul doi, după două runde, la un punct în spatele Danemarcei. Primele două clasate obțin calificarea la turneul final.

Cristina Neagu s-a declarat dezamăgită de faptul că a primit critici după ce n-a participat la Campionatul Mondial. Jucătoarea de la CSM București a explicat motivele din spatele deciziei.

„Cu siguranță, a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în această iarnă, să nu merg la echipa națională. Am lucrat mai mult pentru corpul meu, m-am odihnit mai bine. Sunt sigură că a fost cel mai bine, chiar dacă această decizie a fost criticată de unii oameni, care nu știu ce se află în sufletul meu și ce se întâmplă cu accidentările. Sunt mulțumită de ce am făcut”, a spus Cristina Neagu.