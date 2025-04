Cristina Trăilă, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, membru PNL, a fost numită secretar general al Guvernului.

Cristina Trăilă din cadrul Partidului Național Liberal a fost numită de premierul României, în funcţia de secretar general al Executivului, cu rang de ministru. Decizia premierului României a fost publicată deja în Monitorul Oficial.

„Astăzi am onoarea de a vă anunța că am fost numită în funcția de Secretar General al Guvernului României.Îmi asum această misiune cu seriozitate și cu deplină conștientizare a rolului esențial pe care Secretariatul General îl are în asigurarea bunei funcționări a activității guvernamentale. Funcția presupune rigoare, echilibru, profesionalism și dedicare totală, iar aceste principii vor sta la baza întregii mele activități. Din această poziție, îmi voi pune în slujba României întreaga mea pricepere, experiență și energie, așa cum am făcut-o și în calitate de parlamentar. Cred într-o administrație publică europeană, modernă, integră, care pune cetățeanul în centrul preocupărilor sale, iar în acest sens fiecare acțiune pe care o voi întreprinde va fi ghidată de respectul față de lege, față de cetățeni și față de interesul public.Îmi propun ca, prin munca mea, să contribui la consolidarea unei administrații caracterizate prin transparență și predictibilitate, care să ofere stabilitate guvernamentală, astfel încât încrederea cetățenilor în instituțiile statului să fie întărită zi de zi, prin rezultate concrete.

În exercitarea mandatului meu, voi acționa cu responsabilitate, exigență și respect față de România și față de toți cetățenii săi, având convingerea că doar prin muncă serioasă, stabilitate instituțională și consecvență în respectarea valorilor democratice putem construi o administrație publică mai apropiată de cetățeni și mai capabilă să răspundă așteptărilor societății.

Mulțumesc colegilor mei din PNL pentru încrederea și susținerea acordate și, în mod special domnului președinte Cătălin Predoiu pentru sprijinul constant”, a transmis liberala prin intermediul rețelei de socializare.