Cristina Vărzaru a părăsit CSM Bucureşti în luna noiembrie, odată cu Adi Vasile. Fosta mare handbalistă s-a înţeles cu Rapid, acolo unde va fi noul team manager.

În luna noiembrie 2025 Adi Vasile a fost demis din functia de antrenor de la CSM Bucuresti. Odată cu el a plecat şi team managerul Cristina Vărzaru, după o serie de rezultate slabe ale echipei în Liga Campionilor.

Cristina Vărzaru a fost ofertată de Rapid şi a acceptat oferta rivalilor de la CSM Bucureşti. Fosta mare handbalistă ar urma să ocupe aceeaşi funcţie, de team manager. Astfel, Cristina Vărzaru revine în Giuleşti după mai bine de două decenii, fiind jucătoare la Rapid între 2002 şi 2005. A câştigat alături de Rapid titlul în 2003, ultimul înaintea reuşitei sub comanda lui Carlos Viver, în 2022.

Cristina Vărzaru a fost secretarul general al Federaţiei Române de Handbal în mandatul lui Alexandru Dedu, dar a părăsit această funcţie după alegerile din 2022, câştigate de Constantin Din.

Câteva luni mai târziu, în iunie 2022, a fost numită team manager la CSM Bucureşti, alături de care a câştigat trei titluri de campioană a României, dar echipa nu şi-a putut îndeplini şi obiectivul european, de calificare în Final Four.

În noiembrie 2025, şi-a dat demisia de la CSM Bucureşti şi a plecat odată cu antrenorul Adi Vasile. In locul Cristinei Vărzaru pe postul de team manager a venit Aurelia Brădeanu, fosta colegă de la CSM Bucureşti şi naţionala României.

Această numire confirmă ambiţiile mari pe care le are Rapidul în următoarele sezoane. La începutul stagiunii a venit francezul Laurent Bezeau, finalist al Ligii Campionilor cu Brest, iar pentru sezonul viitor, clubul a anunţat deja mai multe mutări,printre care Oana Borş sau Klara Schlegel. Odată cu venirea Cristinei Vărzaru, este foarte posibil să mai fie transferate şi alte nume interesante.