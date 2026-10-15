Asociația „Ovis Sălaj” caută soluții pentru deblocarea exporturilor și combaterea efectelor secetei. La întâlnirea anuală a crescătorilor de ovine au participat prefectul județului Sălaj, Claudiu Cristian Bârsan, directorul APIA Sălaj, Călin Perneș, precum și numeroase fermieri și invitații din țară. Crescătorii de oi avertizează că blocarea piețelor externe și lipsa furajelor pun în pericol supraviețuirea sectorului.

Sectorul ovin din România traversează o perioadă critică, marcată de pierderi financiare masive și blocaje pe piețele internaționale. La întâlnirea anuală a membrilor „Ovis Sălaj”, fermierii și autoritățile au analizat vulnerabilitățile care pun presiune pe creșterea animalelor. Cea mai mare urgență a restabilirii canalelor de export pentru carnea în viu și în carcase.

Instabilitatea economică a marcat profund întregul sector în ultimele luni. Vânzările de carne și lapte de oaie au înregistrat scăderi drastice, forțându-i pe fermieri să caute noi oportunități pe piețele asiatice sau în nordul Africii.

Pe lângă problemele comerciale, seceta prelungită a lăsat stânele fără rezerve de hrană și apă pentru iarnă. Reprezentanții asociației susțin că salvarea fermelor depinde de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de o cooperare mult mai strânsă între producători și stat.

Concluzia întâlnirii de la Sălaj subliniază că, fără politici publice coerente, subvenționează adaptate realității din teren și strategii guvernamentale imediate pentru deblocarea comerțului exterior și combaterea efectelor climatice extreme, sectorul zootehnic românesc riscă un colaps iminent, salvarea acestui domeniu tradițional fiind strâns de stat și de fermitate a măsurilor.